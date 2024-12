Investimenti in Startup Innovative: detrazione al 65% dal 1° gennaio 2025

Più agevolazioni per gli investimenti in startup innovative: cosa cambia dal 2025, quali imprese possono essere finanziate e come accedere alla detrazione.

Dal 1° gennaio 2025, la detrazione IRPEF per gli investimenti nel capitale delle startup innovative subirà un significativo incremento, passando dal 50% al 65%. Questa novità, introdotta dalla nuova Legge annuale per il mercato e la concorrenza, incentiva lo sviluppo delle giovani imprese innovative in Italia.

Incentivo strategico per l’ecosistema Startup

La misura è parte di un quadro più ampio di politiche volte a stimolare l’innovazione e la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.

Con questo incremento, l’Italia si allinea alle best practice europee in tema di incentivi fiscali per gli investimenti in innovazione e gli investitori privati avranno un’opportunità concreta per contribuire alla creazione di valore nel lungo termine, sostenendo le imprese nella delicata fase iniziale della loro attività.

Le condizioni per accedere alla detrazione potenziata

L'incremento della detrazione mira a incentivare il capitale privato a sostenere le startup innovative, rafforzando il tessuto imprenditoriale italiano e favorendo la crescita di settori ad alto valore tecnologico. L'agevolazione del 65% è riservata esclusivamente agli investimenti nelle startup innovative con le seguenti caratteristiche:

iscrizione nel registro speciale (la startup deve essere registrata da non più di tre anni nella sezione apposita del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative);

(la startup deve essere registrata da non più di tre anni nella sezione apposita del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative); limiti di partecipazione qualificata (l’investimento non deve determinare una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance della startup);

(l’investimento non deve determinare una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance della startup); esclusione per fornitori prevalenti (la detrazione non si applica se il contribuente investitore è anche un fornitore di servizi per la startup e genera un fatturato superiore al 25% dell’importo investito. Questa clausola è volta a garantire l’integrità e l’indipendenza delle transazioni).

Importo massimo detraibile e vincoli temporali

Il tetto massimo detraibile è fissato a 100mila euro per periodo d’imposta, con l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno tre anni. La mancata osservanza di questo vincolo comporta la restituzione delle somme detratte, maggiorate di interessi.

Come accedere al beneficio

Per usufruire della detrazione bisogna per prima cosa effettuare la registrazione dell’investimento. L’operazione deve essere correttamente registrata e documentata, indicando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

La startup deve dimostrare di essere in regola con i criteri richiesti, come l’iscrizione nel registro speciale e la conformità alle soglie di partecipazione e fornitura. Se tutto è in regola basterà indicare l’importo dell’investimento nella dichiarazione dei redditi.