Le imprese italiane hanno l’opportunità di valorizzare la filiera Made in Italy sfruttando le nuove tecnologie e i servizi offerti da Agenzia ICE, che promuove il progetto TrackIT blockchain.

Poter sfruttare le nuove tecnologie per raccontare la qualità dei propri prodotti è sempre un valore aggiunto per le aziende che esportano, chiamate ogni giorno a confrontarsi con la concorrenza sia nazionale sia internazionale.

È proprio per andare incontro alla crescente richiesta di strumenti innovativi in grado di valorizzare il Made in Italy che Agenzia ICE ha lanciato il progetto progetto TrackIT, basato sull’utilizzo della tecnologia blockchain per consentire alle imprese di tracciare la propria filiera e instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori di tutto il mondo.

Dal 2022 TrackIT offre un sostegno concreto alle PMI che si affacciano nei mercati internazionali, il progetto si propone di agevolare l’evoluzione delle imprese in chiave digitale mettendo a disposizione risorse e servizi volti a promuovere il business, anche proteggendolo contro il fenomeno dell’Italian sounding, il fenomeno per cui i prodotti stranieri evocano in modo ingannevole un’origine italiana, danneggiando sia le imprese esportatrici che gli stessi consumatori.

Perché tracciare la filiera con la tecnologia blockchain?

Il fulcro del progetto TrackIT è la tecnologia blockchain, in grado di creare un registro digitale a prova di manomissione che memorizza tutte le caratteristiche di un prodotto e i momenti chiave delle varie fasi di una filiera produttiva, rendendoli condivisibili con il consumatore grazie a uno SmartTag (QR Code, NFC o RFID) riportato in etichetta o all’interno del prodotto stesso, facilmente scansionabile attraverso un comune smartphone.

I vantaggi della tracciabilità di filiera su blockchain sono molteplici:

le imprese hanno la possibilità di raccontare in modo trasparente la qualità della filiera e dei prodotti, indicando origine e peculiarità e attivando un canale di comunicazione diretto con il consumatore;

e attivando un diretto con il consumatore; è possibile incrementare la fiducia di buyer e consumatori, ampliando il business e aumentando le vendite sui mercati esteri ;

; sfruttando una delle tecnologie più innovative e diffuse a livello globale, le imprese possono portare avanti con successo il processo di trasformazione digitale che rappresenta un passaggio ormai obbligato per incrementare la competitività;

che rappresenta un passaggio ormai obbligato per incrementare la competitività; i costi di implementazione dei servizi standard di tracciabilità sono interamente a carico di Agenzia ICE.

Come accedere al progetto TrackIT blockchain

Agenzia ICE permette l’accesso al progetto TrackIT blockchain a 300 imprese esportatrici, operative nei settori agroalimentare, sistema moda (tessile, abbigliamento, pelletteria e accessori), cosmetica e arredo/design.

Aderendo all’iniziativa, le imprese possono beneficiare di consulenze specialistiche e scegliere il partner tecnologico tra quelli già selezionati da ICE, che implementerà la tecnologia blockchain e si occuperà della sua gestione e manutenzione, con un approccio “chiavi in mano”: il consumatore estero potrà consultare tutti i dati inerenti al prodotto Made in Italy.

Le aziende, inoltre, dispongono di una vetrina digitale dei prodotti tracciati sul portale del progetto e hanno la possibilità di beneficiare di iniziative di promozione, sempre gestite da Agenzia ICE.

Per aderire al progetto TrackIT blockchain è necessario inviare senza alcun impegno una richiesta attraverso il modulo online predisposto all’interno del portale ufficiale di Agenzia ICE. Le adesioni chiuderanno il 31 dicembre 2023.

=> Scopri i vantaggi del progetto TrackIT blockchain e attiva il servizio con il sostegno al 100% di Agenzia ICE