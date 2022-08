Imprese femminili più digitali e green ma meno longeve

L’edizione 2022 del Premio ITWIIN per valorizzare l’innovazione al femminile, coinvolgendo imprenditrici, fondatrici o CEO di start up e ricercatrici.

Fondo Impresa Donna: dal 7 giugno i finanziamenti all’imprenditoria femminile

Fondo Impresa Donna: domande dal 7 giugno per contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per imprese femminili già avviate da almeno 12 mesi.