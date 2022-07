BCE: nuovo rialzo dei tassi e scudo anti spread TPI contro l’inflazione

Investire in valute con il Forex Trading, strategie per investimenti nel Foreign Exchange: guadagnare sui tassi di cambio senza perdere il capitale.

La BCE alza i tassi per contenere l’inflazione: l’impatto sui mercati

Aumento tassi di interesse BCE per 25 punti base in luglio con ulteriore rialzo a settembre: ecco la nuova politica monetaria per ridurre l’inflazione.