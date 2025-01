Forbes Small Giants: prima tappa del roadshow 2025 a Cuneo, PMI.it partner dell’evento

Cuneo ospita la prima tappa 2025 di Forbes Small Giants, il roadshow dedicato alle PMI italiane: eccellenze tra innovazione e sostenibilità.

Cuneo apre la stagione 2025 del roadshow Forbes Small Giants. L’iniziativa di Forbes Italia si prefigge di valorizzare il tessuto produttivo italiano delle piccole e medie imprese, prende il via presso il Digital Innovation Gate 421, in collaborazione con Confindustria Cuneo e con PMI.it come media partner esclusivo dell’evento.

La scelta di Cuneo non è casuale: il territorio piemontese è riconosciuto come un polo strategico per il panorama imprenditoriale nazionale. Settori chiave come l’agroalimentare, il tessile, la meccanica e l’artigianato contribuiscono in modo significativo alla crescita economica locale e nazionale.

Il Digital Innovation Gate 421 è stato selezionato come sede dell’evento per la sua mission: favorire un ecosistema di relazioni a livello locale, nazionale e internazionale. Il polo, infatti, punta a sostenere la competitività industriale attraverso innovazione, trasferimento tecnologico e condivisione di competenze.

Roadshow 2025 Forbes Small Giants: networking e innovazione

L’evento vedrà la partecipazione di imprenditori, manager e leader aziendali provenienti da tutta Italia. Durante la giornata, verranno affrontate le principali sfide e opportunità per le PMI italiane, con focus su temi centrali come:

innovazione tecnologica con soluzioni digitali e nuove tecnologie al servizio delle imprese;

con soluzioni digitali e nuove tecnologie al servizio delle imprese; sostenibilità con strategie per una crescita economica responsabile;

con strategie per una crescita economica responsabile; mercato globale con nuove dinamiche e opportunità di internazionalizzazione.

La tappa di Cuneo è resa possibile grazie al sostegno di partner di rilievo, tra cui Asus, Tesisquare, Nextalia, Vianova, Gabetti, Ploom e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Inoltre, la partnership con PMI.it rappresenta una grande novità per l’edizione 2025. La testata di riferimento per la comunicazione economica e imprenditoriale, garantirà una copertura mediatica esclusiva delle varie tappe territoriali, amplificando la visibilità dei contenuti e dei protagonisti del progetto Forbes Small Giants.

Small Giants: un progetto in continua crescita, PMI.it partner dell’evento

L’edizione 2025 di Small Giants si preannuncia ricca di eventi e spunti per le PMI italiane. L’appuntamento di Cuneo, datato 30 gennaio, segna l’inizio di un nuovo anno dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali e nazionali, con PMI.it al fianco di Forbes Italia per garantire contenuti esclusivi e visibilità a imprenditori e aziende.

Dal suo debutto nel 2021, il progetto Small Giants ha raggiunto la sua 29esima tappa, consolidandosi come una piattaforma di networking unica per le PMI italiane. L’obiettivo principale resta quello di supportare e raccontare il tessuto produttivo del Paese, offrendo opportunità di incontro con partner strategici, investitori ed esperti del settore.

Per iscriversi all’evento clicca qui.