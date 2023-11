Black Friday online: mercato, trend e consigli ai brand

La Black Week entra nel vivo: i settori su cui puntare e i consigli per aziende e brand per valorizzare le offerte online dal Black Friday al Cyber Monday.

Il Black Friday piace sempre di più, soprattutto ai giovani e alle famiglie, con oltre la metà dei consumatori italiani che farà acquisti scontati questo venerdì 24 novembre e per tutta la Black Week 2023.

Vediamo quali sono le ultime tendenze e le tecniche con cui brand e imprese possono incrementare le vendite, soprattutto quelle online.

Come funzionano gli sconti del Black Friday

Oltreoceano, il Black Friday è il giorno in cui prende il via lo shopping natalizio, abitudine ormai sdoganata in tutto il mondo, con i negozi fisici e online che applicano sconti per tutta ultima settimana di novembre, fino al lunedì successivo, (Cyber Monday).

Le intenzioni di acquisto

Secondo le analisi dell’Osservatorio Inflazione di IPSOS, il 97% degli italiani conosce il Black Friday e il 61% intende fare compere.

I più attivi in questo senso sono giovani tra i 18-34 anni (71%) e chi ha figli minorenni (70%). Il trend delle categorie merceologiche su cui si prevede una maggior concentrazioni di acquisti è conseguente: abbigliamento e accessori, libri, elettronica, alimentari, prodotti per la bellezza e la cura della persona, profumi. C’è però un’inversione di tendenza rispetto ai giocattoli, quest’anno meno ricercati.

I trend e-commerce nella Black Week

Lo scorso anno, la Black Week ha registrato acquisti online per 55,5 milioni di euro. In base all’Osservatorio eCommerce B2C di Netcomm e School of management del PoliMi,il mercato degli acquisti online di prodotto è in crescita del’8% in termini di valore, mentre il tasso di penetrazione dei prodotti è sostanzialmente stabile: l’incidenza dei consumi online sui consumi totali è, anche nel 2023, pari all’11%.

I consigli per i brand

Quale che siano i dati definitivi, è facile immaginare un’impennata degli acquisti nella settimana del Black Friday. Mark Howes, vice president of sales EMEA di BigCommerce, fornisce una serie di consigli ai commercianti e ai brand.

Farsi trovare pronti ai picchi di traffico : il sito dovrà assicurare velocità, prestazioni e affidabilità, per agevolare l’esperienza d’acquisto.

: il sito dovrà assicurare velocità, prestazioni e affidabilità, per agevolare l’esperienza d’acquisto. Offrire un’esperienza personalizzata al cliente tramite SMS o email personalizzate per dare visibilità alle offerte, chatbot e contenuti mirati per guidare all’acquisto, analisi dei comportamenti d’acquisto con gli analytics per far tornare il cliente.

al cliente tramite SMS o email personalizzate per dare visibilità alle offerte, chatbot e contenuti mirati per guidare all’acquisto, analisi dei comportamenti d’acquisto con gli analytics per far tornare il cliente. Adottare una strategia omnichannel perché gli consumatori sono abituati a scegliere come e dove comprare usando diversi strumenti: il brand dovrà fornire un’esperienza fluida dal primo all’ultimo touchpoint, far indicizzare i prodotti sul web, puntare su canali social come TikTok e Instagram, sfruttare i marketplace, eventualmente utilizzare l’intelligenza artificiale e il live shopping per potenziare la personalizzazione.

perché gli consumatori sono abituati a scegliere come e dove comprare usando diversi strumenti: il brand dovrà fornire un’esperienza fluida dal primo all’ultimo touchpoint, far indicizzare i prodotti sul web, puntare su canali social come TikTok e Instagram, sfruttare i marketplace, eventualmente utilizzare l’intelligenza artificiale e il live shopping per potenziare la personalizzazione. Offrire metodi di pagamento alternativi : non solo carte ma anche digital wallet come PayPal, Amazon Pay e Apple Pay, oltre al Buy Now Pay Later (BNPL).

: non solo carte ma anche digital wallet come PayPal, Amazon Pay e Apple Pay, oltre al Buy Now Pay Later (BNPL). Creare un’esperienza post-acquisto fluida per costruire la fedeltà dei clienti con recensioni sulle pagine dei prodotti, programmi di fidelizzazione e resi self-service.

fluida per costruire la fedeltà dei clienti con recensioni sulle pagine dei prodotti, programmi di fidelizzazione e resi self-service. mirata per le festività. Servizio chiaro e disponibile tutti i giorni 24 ore su 24, chatbot o assistenza live dedicata via telefono, e-mail e social media.