Bolletta del gas in calo: le nuove tariffe ARERA di luglio

Bollette del gas in calo, sui consumi di giugno: a luglio sul mercato tutelato si paga meno, restano anche gli aiuti di Governo.

L’ARERA ha diffuso le nuove tariffe del gas da applicare nella bolletta di luglio per i consumi di giugno dei clienti sul mercato tutelato: per una famiglia tipo (1.400 metri cubi annui) segna -1,1% rispetto alla bolletta di maggio.

Effettuando un confronto nell'anno scorrevole (luglio 2022-giugno 2023), la spesa per la famiglia tipo risulta pari a 1.499 euro lordi, in calo dell'8,9% rispetto al confronto sull'anno precedente (luglio 2021- giugno 2022).

Entrando nel merito delle voci in bolletta:

la componente per il prezzo del gas (CMEMm), come media mensile di quello applicato sul mercato all’ingrosso italiano (PSV day ahead), per il mese di giugno ha registrato una quotazione inferiore rispetto a quella dello scorso mese, attestandosi a 33,14 €/MWh;

il Decreto Bollette (DL 34/2023) ha previsto anche per il secondo trimestre dell'anno l'applicazione dell' IVA ridotta al 5% per il gas e l'azzeramento degli oneri generali di sistema;

ridotta al 5% per il gas e l’azzeramento degli di sistema; rimangono invece invariati gli altri oneri e la tariffa per la spesa di trasporto e misura.

Per i consumi di luglio, l’Autorità per l’Energia pubblicherà i nuovi dati su tariffe e oneri entro il 3 di agosto.