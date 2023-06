Il Settimanale di PMI.it: PMI senza frontiere

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 23 giugno e online in digitale con l'Edizione n.42: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 23 giugno l’Edizione n. 42 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Il tema portante dell’inchiesta di questa settimana è quello dell’internazionalizzazione, tra esportazioni e presenza sui mercati esteri delle PMI italiane.

Il nostro Paese, tra export e controllate, è protagonista un giro d’affari da mille miliardi, un risultato a cui contribuiscono soprattutto le medie imprese, mentre le piccole arrancano soprattutto in termini di accesso agli strumenti e ai sostegni strutturali per affrontare le sfide del mercato.

La settimana politica vede in Patria un riassetto tra le forze politiche nel post-Berlusconi, la cui dipartita sta producendo anche un cruciale passaggio di consegne economico oltre che politico, considerato che l’eredità del Cavaliere ruota intorno ad un impero da sette miliardi.

Sullo sfondo, la politica internazionale che impatta sull’economia, gli sviluppi della guerra russo-ucraina, le novità dalla UE, i bandi e i finanziamenti, le novità in ambito fintech e project financing per le PMI, l’impatto sul costo del denaro della stretta BCE, ma anche le storie d’impresa e sostenibilità, nonché le nostre amate rubriche legate all’economia della conoscenza.