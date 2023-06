DR Automobiles: il brand italiano alla sfida dei tempi

La casa automobilistica molisana sta scalando posizioni nel mercato italiano e si appresta a farlo anche in Europa: nuovi brand, nuove strategie, nuovi sfide.

Tra i protagonisti del mercato Automotive italiano ed europeo, si sta feacendo sempre più strada DR Automobiles Groupe, l’azienda automobilistica molisana fondata nel 2006 da Massimo Di Risio e subito fattasi notare per la sua DR5 a un prezzo particolarmente competitivo.

Una storia italiana di successo, segnata da tappe strategiche come quella del 2010, quando fu chiamata dal governo per il rilancio dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, in Sicilia, nonostante i progetto sia poi naufragato per avvicendamenti politici.

Ma il gruppo nato a di Macchia d’Isernia (IS) si è fatto strada da sè ed anche molto in fretta: nel 2022 ha registrato 25mila immatricolazioni occupando una quota di mercato del 2% e triplicando il fatturato annuo, con progetti di espansione in Spagna e Francia in partnership con Ca Auto Bank, una nuova rete di concessionari dedicati per i nuovi brand Sportequipe e ICKX, che si affiancano a DR ed EVO, un nuovo stabilimento di produzione.

Il 2023 si presenta come un nuovo anno di sfide, tra nuove regole UE in tema sosteniblità e dinamiche di mercato che richiedono un nuovo approccio per venire incontro alle esigenze dei consumatori.

Il Settimanale di PMI.it ne ha parlato con Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing di DR Automobiles, che ci ha illustrato la strategia del gruppo e le novità in arrivo.

Oltre all’approfondimento che potete leggere sulle pagine del magazine, è online anche l’intervista podcast: