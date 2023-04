Le migliori offerte di luce e gas per il condominio; consigli per scegliere quella più adatta e per risparmiare sui costi dell'energia condominiale.

Dal 1° aprile 2023, i condomini hanno dovuto lasciare il mercato tutelato dell’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione e il riscaldamento delle parti comuni, comportando la necessità di cambiare fornitore o di affidarsi temporaneamente al servizio con tutele graduali. In questo contesto, trovare migliore offerta di luce e gas sul mercato diventa fondamentale per contenere le spese e ottimizzare le risorse. Ecco alcuni consigli per scegliere la tariffa per il condominio mettendo a confronto le proposte di mercato.

Quali tariffe luce si pagano in condominio?

Per quanto riguarda tariffe e aliquote fiscali, i condomini sono soggetti alle stesse regole previste per le utenze domestiche. Ciò significa che le tariffe applicate per il consumo di luce e gas saranno le stesse, a prescindere dal fatto che si tratti di un condominio o di un’abitazione privata, ma con la possibilità di optare anche per tariffe dedicate, comprese quelle PLACET (a prezzo libero ma a condizioni equiparate a quelle di tutela, definite da ARERA e identiche per tutti i fornitori).

Le migliori offerte luce e gas per condomini

Oggi tra le migliori offerte per la luce e il gas nei condomini troviamo quelle proposte da Iren, Plenitude/Eni, Argos Energia e Illumia. V

Offerta Prezzo Iren: Iren4Business Variabile New Luce PUN(1+ λ)+ 0,0418 €/kWh e Gas PSV + 0,31 €/Smc Plenitude/Eni: Trend Business Luce Luce PUN + 0,0561 €/kWh e Gas PSV + 0,1750 €/Smc Argos Energia: Placet Fissa Gas Condominio Luce PUN + 0,272347 €/kWh e Gas 1,368 €/Smc Illumia: Placet Luce Business + Illumia Placet Gas Luce 0,225 €/kWh e Gas0,99 €/Smc

Vediamo le offerte energia per i condomini in dettaglio

Come funziona l’offerta Iren per i condomini?

Iren offre offerte specifiche e variabili per i condomini in Italia. È possibile fornire i dati del proprio contatore condominiale per ottenere un prezzo personalizzato. L’offerta luce e gas di Iren business, chiamata Iren4Business Variabile New, è attivabile e gestibile online e offre un prezzo bloccato per 12 mesi.

Il prezzo della componente energia per la luce è PUN(1+ λ)+ 0,0418 €/kWh (tariffa monoraria), mentre per il gas il prezzo è PSV + 0,31 €/Smc. È possibile attivare solo l’offerta relativa all’energia elettrica o quella relativa al gas naturale.

Come funziona l’offerta Plenitude/Eni per i condomini?

Plenitude è uno dei fornitori che offre tra le migliori offerte di luce e gas per il condominio sul mercato grazie alla flessibilità della propria tariffa. Il prezzo non è fisso per tutti i condomini, ma varia a seconda delle caratteristiche dell’edificio, come la grandezza, la potenza richiesta e il numero di appartamenti presenti. In questo modo, è sempre possibile avere la migliore offerta.

Per la luce, Plenitude offre prezzi indicizzati per l’offerta Trend Business Luce: PUN + 0,0561 €/kWh, mentre per il gas, il prezzo è PSV + 0,1750 €/Smc. È possibile contattare il numero verde Business per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e scegliere tra le modalità di pagamento, tra cui addebito diretto in conto corrente o bollettino postale. Inoltre, Plenitude offre servizi online per il controllo dei consumi e della spesa elettrica.

Come funziona l’offerta Argos Energia per i condomini?

L’offerta proposta da Argos Energia, fornitore attivo da 20 anni nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, è una tariffa fissa che prevede una componente legata al prezzo del mercato più un prezzo fisso di 0,272347 €/kWh per la luce e 1,368 €/Smc per il gas.

Come funziona l’offerta Illumia per i condomini?

Illumia è un fornitore di energia elettrica e gas che ha conquistato molte famiglie e aziende grazie ai suoi concetti chiave di massima flessibilità e risparmio per i consumatori. Se sei alla ricerca di un nuovo fornitore, potresti prendere in considerazione l’offerta Placet di Illumia per i condomini.

L’Illumia Placet Luce Business offre una tariffa monoraria fissa di 0,225 €/kWh e una tariffa trioraria fissa di Fascia F1: 0,230 €/kWh; Fascia F2: 0,230 €/kWh; Fascia F3: 0,220 €/kWh. In alternativa, è possibile scegliere una tariffa variabile che segue l’andamento del mercato.

Per quanto riguarda il gas, l’Illumia Placet Gas offre una tariffa fissa di 0,99 €/Smc o una tariffa variabile che segue l’andamento del mercato. Illumia si impegna a fornire un servizio di alta qualità e ad offrire ai propri clienti soluzioni personalizzate e convenienti.

Come scegliere la migliore offerta energia per il condominio?

Per scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze, è necessario analizzare attentamente le proposte in termini di esigenze di consumo, prezzo, qualità del servizio offerto e modalità di pagamento.

Le offerte a consumo prevedono un prezzo variabile in base alla quantità di energia effettivamente consumata; quelle a prezzo fisso prevedono un importo bloccato da pagare ogni mese, indipendentemente dal consumo effettivo.

La qualità del servizio offerto è un altro aspetto fondamentale nella scelta dell'offerta migliore. E non soltanto in termini di fornitura ma anche di servizio clienti, nonché di eventuali servizi aggiuntivi.

Le modalità di pagamento sono diverse: possibile scegliere tra bollettino postale o pagamento online, così come la tipologia di fattura cartacea o digitale.

Quali documenti servono per attivare un’utenza luce e gas per condominio?

Per l’attivazione delle utenze luce e/o gas per i condomini, vengono richiesti dai fornitori di energia i seguenti dati e documenti:

Codice Fiscale o Partita IVA che identifica il condominio;

dati dell’amministratore (o del titolare del condominio in caso di meno di 8 unità abitative).

indirizzo del condominio;

Codice POD e PDR relativi rispettivamente al contatore luce e a quello del gas;

eventuale dichiarazione per l’agevolazione fiscale.

Da sapere: nei condomini senza amministratore le utenze del condominio possono essere intestate a uno dei condomini.