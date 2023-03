Riforma fiscale: parte il confronto tra Governo, sindacati e imprese

Riforma fiscale, il Governo incontra le parti sociali per accoglierne le istanze ed illustrare loro le linee programmatiche del Disegno di Legge Delega.

In vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega sulla Riforma fiscale, da martedì 14 marzo i vertici dell’Economia incontrano a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali, delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

La delega fiscale è attesa in Consiglio dei Ministri giovedì 16 marzo. Nel frattempo, il confronto vedrà impegnato direttamente il Ministro Giancarlo Giorgetti, affiancato dal Vice Ministro Maurizio Leo e dal Sottosegretario Alfredo Mantovano.

Martedì 14 marzo si comincia alle ore 14 con la convocazione di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e a seguire Cofsal Unsa, Confintesa, Usb e Cisal. Saranno gli incontri più complessi, dal momento che i sindacati non vedono di buon occhio i contenuti della riforma finora anticipati dal Governo. Il pomo della discordia è la progressività delle imposte, che si tema venga messa a rischio. Perplessità anche su riduzione scaglioni IRPEF e taglio delle detrazioni.

Meno ostile il fronte professionale e imprenditoriale. Ne avremo eventuali conferme mercoledì 15 marzo, quando sono in programma gli incontri con Confindustria, Abi, Confapi, Confimi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cia, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Federterziario, Confeservizi, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri. Auditi anche Ania, Ance, Confedilizia, Alleanza Cooperative, Confcooperative, Unicoop, Cndcec (Commercialisti), Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Confprofessioni, Assoprofessioni, A.N.T.I. (Tributaristi Italiani).

Sul tavolo ci sono da un lato le linee programmatiche più volte illustrate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Viceministro Leo: razionalizzazione del regime sanzionatorio, amministrativo e penale, semplificazioni burocratiche, riduzione del tax gap, riforma IRPEF, riduzione IRAP, introduzione dell’IVA zero, nuova tassazione dei redditi finanziari, defiscalizzazioni per le imprese che assumono e investono, nuovo approccio alla riscossione.

Dall’altro le richieste delle parti sociali. A partire dalla riduzione della pressione fiscale. Anche in questo senso, le anticipazioni del Governo – ad esempio sulla riforma delle aliquoteIRPEF e sulla flat tax incrementale per i dipendenti – potrebbero rivelarsi un utile strumento per il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni. Lo ritiene Confcommercio, che ha pubblicato una breve nota in vista dell’incontro a Palazzo Chigi, per definire i punti su cui avviare il dialogo.

Riforma fiscale: allo studio novità IRPEF, IRES, IVA e cedolare secca 9 Marzo 2023 Tra i punti dell’agenda di Governo su cui si dichiara in sintonia ci sono anche l’intervento programmato sullo Statuto del Contribuente e le revisione delle procedure di riscossione (accertamento e compliance). Maggiori dubbi permangono sull’abolizione IRAP, dal momento che non riguarda le piccole imprese e che pertanto rischia di generare sperequazione, in particolare nel commercio, fuori anche dall’attuale flat tax e già penalizzate dalla concorrenza delle piattaforme web.

Il timore di fondo, come spiega la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, che la frenata dei consumi dovuta all’inflazione e alle continue incertezze economiche, possa peggiorare il quadro della situazione. Soprattutto se non si interviene sui redditi sotto o 28mila.