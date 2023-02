Disabilità, sbloccati i fondi: riparto risorse e misure

Contributo mensile INPS ai genitori disoccupati o monoreddito a basso ISEE per i figli disabili a carico: domande di sussidio mensile 2023 dal 1° febbraio.

Anziani non autosufficienti: verso una prestazione unica in sostituzione dell’indennità di accompagnamento e alternativa ai servizi alla persona.

Scattano da gennaio gli aumenti retributivi nell’ambito del CCNL domestico per adeguamento all’inflazione, si rischia un potenziamento del lavoro nero.

Guida alle agevolazioni previste dalla normativa vigente per i lavoratori appartenenti alle categorie protette: assunzioni, permessi, esoneri e turni.

Carta Blu ai disabili INAIL: accompagnatori gratis sui treni

Estesa ai disabili con rendita INAIL l’opportunità di accedere alla Carta Blu per far viaggiare in modo agevolato gli accompagnatori sui treni Trenitalia.