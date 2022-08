Sconto Treni Elezioni 25 settembre: date e offerte Italo e Trenitalia

Sconto elettori per le elezioni politiche del 25 settembre, come viaggiare con la riduzione su Italo e Trenitalia prima e dopo il voto: requisiti e date.

Chi prende il treno per tornare nel Comune di residenza e votare alle elezioni del 25 settembre può ottenere il 70% di sconto. Vediamo di seguito le offerte a confronto, i requisiti richiesti, i documenti necessari e le date entro cui è necessario prenotare il biglietto per ottenere lo sconto elettori.

Sconto elettori con Trenitalia

I residenti in Italia possono ottenere una riduzione sul costo del biglietto ferroviario sui viaggi di andata e ritorno in seconda classe per i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa. Nello specifico:

70% del prezzo base per i treni di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;

base per i treni di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette; 60% del prezzo per i biglietti dei treni regionali.

Per i residenti all’estero Trenitalia propone la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente la votazione e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo. Quindi, si può viaggiare dal 16 settembre ed entro il 5 ottobre .

. Il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto e quello di ritorno deve essere successivo all’apertura del seggio elettorale (si vota soltanto il 25 settembre).

Quali documenti servono per lo sconto elettori

I biglietti con lo sconto elettori si comprano in biglietteria, nelle agenzie di viaggio ma anche online sul sito di Trenitalia.

In caso di controllo a bordo è necessario esibire documento e tessera elettorale (al ritorno provvista di timbratura). Per ottenere lo sconto, però, basta anche una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata, mentre per il ritorno ci vuole la tessera timbrata oppure una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio. Per approfondimenti, il dettaglio delle regole d’uso dei biglietti per gli elettori sul sito Trenitalia.

Sconto elettori con Italo

Per raggiungere il Comune di residenza e votare alle consultazioni elettorali del 25 settembre, con Italo si può ottenere uno sconto del 60%, acquistando dal 16 agosto al 25 settembre il biglietto di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart e Comfort. Le modifiche o cancellazioni sono consentite secondo le regole dell’offerta acquistata (la riduzione non è valida per i servizi supplementari).

Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire dal 16 settembre al 25 settembre mentre il ritorno tra il 25 settembre ed il 5 ottobre. A bordo, in occasione del viaggio di ritorno, si dovrà esibire la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione. Sulla pagina dedicata allo sconto elettori, sul portale Italotreno, ulteriori dettagli ed il link per la prenotazione.