Lotteria degli scontrini, estrazione settimanale del 3 febbraio 2022: i codici degli scontrini vincenti i 15 premi per acquirenti ed esercenti.

Si è tenuta giovedì 3 febbraio la 35esima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini che ha assegnato come di consueto 15 premi ad acquirenti ed esercenti per gli acquisti effettuati con modalità di pagamento completamente cashless in negozi fisici, di prossimità e della GDO.

Ricordiamo che la prossima estrazione della Lotteria Nazionale degli Scontrini che si terrà giovedì 10 febbraio assegnerà sia i premi settimanali che quelli mensili, sempre relativamente agli scontrini pagati con carte di credito, debito, prepagate, o altri metodi di pagamento elettronico.

Come di consueto su PMI.it trovi tutti i codici vincenti delle estrazioni della riffa di Stato e le indicazioni per riscuotere l’eventuale vincita. Vediamo dunque chi si è aggiudicato i premi settimanali con l’estrazione N° 4 – 2022 del 03/02/2022 della Lotteria degli Scontrini.

Estrazione del 27/01/2022

Lotteria Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 L’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, nel 2022, lo ricordiamo, mette in palio 15 premi da 25.000 euro per chi compra in negozi fisici pagando con metodi cashless e altrettanti premi da 5.000 euro ai rispettivi esercenti. Questa settimana i codici risultati vincenti riguardano esclusivamente acquisti effettuati presso la grande distribuzione.

Estrazione settimanale: 15 codici vincenti

Ecco i 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale del 3 febbraio 2022:

0987-0120 3BIWB006244;

0858-0165 88I24011721;

1149-0002 96SRT000498 06570003;

0890-0004 96MKR008725;

0953-0052 3BIWB005264;

0810-0161 88I24011685;

1151-0084 2CITP000575;

0885-0013 53SNS302726 03290082;

0791-0015 96MK3014603;

0428-0074 53SNS303897 20450007;

1180-0041 96SRT000036 18330003;

1418-0114 53SNS301711 61370003;

1022-0103 3BIWB003676;

1330-0258 53SNS300681 00120008;

1241-0090 53SNS300150 00680002.

Validità delle estrazioni

I codici vincenti sopra riportati dovranno essere validati dall’Agenzia delle Dogane, che renderà l’estrazione nulla e da ripetere qualora rilevi che vi sono:

codici associati a un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione;

corrispettivi riferiti a un codice lotteria di una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi;

scontrini annullati;

scontrini relativi ad un reso;

corrispettivi riferiti a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.

Partecipazione e riscossione premi

Gli importi degli scontrini premiati questa settimana vanno da 11 euro circa a 96 euro, a dimostrazione del fatto che si può vincere alla Lotteria anche con importi minimi. Tuttavia gli scontrini con importi maggiori hanno più possibilità di essere estratti, visto che il meccanismo della riffa di Stato prevede l’emissione di un biglietto per ciascun euro speso.

Come partecipare

Chi può partecipare alla Lotteria degli Scontrini? Tutti posso partecipare alla Lotteria degli Scontrini, basta generare il codice sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo all’esercente prima del pagamento che deve essere:

di importo minimo 1 euro;

effettuato per intero con metodi elettronici (non partecipano alla Lotteria degli Scontrini gli acquisti pagati interamente o parzialmente con contanti o buoni di alcun tipo, o in caso di omaggi legati all’acquisto);

intestato allo stesso titolare del codice della Lotteria;

effettuato in un negozio fisico, di prossimità o GDO (sono esclusi gli acquisti effettuati presso farmacie, dottori, veterinari, musei ed e-commerce).

Come verificare/riscuotere la vincita

Come posso verificare e riscuotere la vincita della Lotteria degli Scontrini? Per verificare l’eventuale vincita è posssibile seguire diverse strade:

consultare le estrazioni che settimanalmente vengono pubblicate su PMI.it e sul portale della Lotteria;

attendere la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia ai vincitori al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini;

accedere all’area riservata del portale dedicato alla riffa di Stato se in possesso di identità digitale SPID.