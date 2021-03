Regole Covid: scuola e restrizioni dopo il 6 aprile

Prime ipotesi di Governo per il prossimo decreto Covid: mini-proroga delle restrizioni attuali ma riapertura graduale delle scuole in zona rossa.

Zone rosse Covid in Italia: regole e nuove strette 21 Marzo 2021 Un decreto legge prima di Pasqua potrebbe intervenire alla scadenza del DPCM con le regole Covid fino al 6 aprile. In vista una riapertura parziale delle scuole anche in zona rossa per asili, elementari e prime medie, ma al contempo una mini-proroga delle restrizioni attualmente in vigore, né si esclude un nuovo provvedimento che apporti una revisione degli attuali meccanismi restrittivi nelle zone.

E’ quanto emerge dopo il vertice che Draghi ha richiesto al Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza e al ministro della Salute per fare il punto della situazione sulla curva dei contagi, che mostrano dati in chiaro scuro. Tutto è ancora da decidere, sia chiaro, lo conferma lo stesso ministro Roberto Speranza:

nessuna decisione è stata assunta, ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni, abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di misure e non c’è alcuna decisione che va in questa direzione.

Vaccino Covid: liste di riserva anti spreco 17 Marzo 2021

Il Governo prende anche tempo per intervenire sul piano vaccinale, che procede a macchia di leopardo nelle diverse Regioni. Finché non saranno garantiti gli obiettivi del Programma Figliuolo, è difficile sperare in una inversione di tendenza che consenta di allentare la stretta, con le conseguenze che tutti conosciamo in termini economici e sociali.

E, visto che la situazione non sembra destinata a sbloccarsi nel breve periodo, con mezza Italia in zona rossa, si fa strada l’idea di accettare la richiesta dai ministri per la Famiglia e per l’Istruzione, Elena Bonetti e Patrizio Bianchi, per la riapertura di nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Dunque, da un lato ci si ispira al modello tedesco (dove le restrizioni sono persino aumentate a causa del dilagare delle varianti del Coronavirus) e dall’atro a quello francese (dove le scuole hanno riaperto), ma con una interpretazione più cauta, ossia lasciando fuori le scuole superiori.

D’altronde, non va dimenticato che, anche in termini pratici, la gestione della DAD per i lavoratori con figli piccoli a casa, ha ripercussioni non banali. Considerato anche che i congedi Covid al 50% non si possono ancora chiedere (manca la piattaforma INPS).