Coronavirus: ecco le misure del nuovo Dpcm

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato i contenuti del nuovo Dpcm sul Coronavirus: stretta in ambito ristorazione, coprifuoco attuabile a livello locale.

Nuovo Dpcm: ecco i nuovi divieti anti-Covid 13 Ottobre 2020 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo Dpcm in materia di Coronavirus, dopo il vertice fra Governo e Regioni sulla inevitabile stretta da adottare inconsiderazione della curva dei contagi in rapidissima ascesa.

Il Decreto, firmato nella serata del 18 ottobre, mira a frenare il dilagare della Covid-19 limitando gli assembramenti, monitorando le occasioni di contagio nei contesti sociali e conviviali e sui mezzi di trasporto pubblico, alla luce del parete del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus).

I sindaci potranno disporre la chiusura di vie e piazze dopo le 21:00 (escluso il passaggio dei residenti e il deflusso legato alle attività commerciali).

Per tutte le attività di ristorazione è consentita la consumazione ai tavoli dalle 5:00 del mattino a mezzanotte. Limiti anche al numero di persone ai singoli tavoli: 6. Stop alle consumazioni in piedi dopo le 18:00. Asporto fino alle 24:00, consegne a domicilio senza limiti. Nessuna limitazione presso aeroporti e autogrill, ospedali. Stop a sagre e fiere locali. Restano consentite fiere nazionali e internazionali.

Nelle sale gioco, bingo e scommesse, ingressi fino alle 21:00.

Per quanto concerne piscine e palestre, viene concessa una settimana per mettersi in regola con i protocolli già esistenti. Stop alle attività sportive di gruppo dilettantesche.

La scuola si continua a svolgere in presenza, ma per le scuole superiori si incentiva una maggiore flessibilità e turnazione, con ingressi scaglionati dalle 9:00 e possibili turni pomeridiani. Per le università sono previsti piani di attuazione della didattica in base alle esigenze e al quadro pandemico.

Nella Pubblica amministrazione si incrementerà lo smart working, fortemente raccomandato anche nel privato. Stop alle riunioni in presenza. Stop anche a congressi e convegni.