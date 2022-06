Obbligo di Dichiarazione dei Redditi e no tax area: quali soglie IRPEF?

Quale è il limite di reddito sotto il quale non c è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e quale è il limite di reddito che esonera dal pagamento IRPEF?

Le due cose coincidono: i contribuenti incapienti, termine che definisce coloro i quali hanno un reddito che non supera la soglia di tassazione, non pagano le imposte IRPEF e di conseguenza non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Ci sono tuttavia casi in cui, pur rimanendo sotto le soglie di reddito minime per la tassazione IRPEF, si deve presentare la Dichiarazione per comunicare al Fisco particolari redditi. Dichiarazione e 730, obbligo ed esonero 24 Maggio 2022 Di contro, ci sono altri casi in cui, pur superando la soglia della no tax area, si è comunque esonerati dalla presentazione del 730 qualora il Fisco abbia già tutte le informazioni necessarie tramite la Certificazione Unica (ad esempio, per dipendenti e pensionati sotto soglia senza altri redditi se non quello da lavoro o pensione).

Il vero limite per gli incapienti che non presentano la dichiarazione dei redditi è l’impossibilità di recuperare tutte le eventuali agevolazioni IRPEF spettanti, ecco perché il Legislatore ha introdotto le opzioni di cessione del credito oppure di sconto in fattura per i bonus edilizi ed altre casistiche particolari. A questo scopo, interviene anche il cashback fiscale in via di attuazione, che permetterà di ottenere un rimborso immediato della corrispondente quota di detrazione IRPEF teoricamente spettante, ad esempio sulle spese mediche e sanitarie.

Chi sono i contribuenti incapienti?

Si definiscono “incapienti” i contribuenti che non hanno capienza fiscale perchè il loro reddito, e la corrispondente imposta lorda, sono così bassi da non permettere loro di accedere a tutte le agevolazioni spettanti dalla normativa fiscale. Queste persone non devono pagare le tasse perché e, di conseguenza, non devono presentare il Modello 730 o altra dichiarazione dei redditi. Tuttavia perdono gli eventiali Bonus spettanti, a meno di optare per una soluzione alternativa come la cessione del credito.

Chi rientra nella no tax area?

Rientrano nella tox tax area i contribuenti che, applicando le aliquote fiscali corrispondente alla tipologia di reddito e le relative detrazioni, ottengono un risultato pari a zero.

Qual è il reddito minimo per non pagare le tasse?

I limiti di reddito sotto il quale non si pagano le tasse sono stabiliti dal TUIR, il Testo unico imposte sui redditi (dpr 917/1986), e cambiano a seconda della tipologia di reddito. La no tax area per il 2022 presenta i seguenti tetti di reddito:

– per il lavoratori dipendenti è pari a 8.174 euro,

– per i pensionati è stata alzata dalla riforma IRPEF inserita in Legge di Bilancio e corrisponde a 8.500 euro,

– per il lavoro autonomo è pari a 5.500 euro.

Risposta di Barbara Weisz