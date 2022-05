Bonus 200 euro in NASpI: a chi e quando arriva?

Volevo sapere se anche chi è in NASpI ha diritto ai 200 euro di bonus.

La risposta è positiva, il bonus da 200 euro è previsto anche per coloro che percepiscono la Naspi e la Dis-coll. Per la precisione, in base al comma 9 dell’articolo 32 del decreto Aiuti (dl 50/2022), il bonus spetta a coloro che percepiscono la NASPI nel mese di giugno 2022.

I 200 euro vengono versati direttamente dall’INPS, senza bisogno di presentare domanda. Prevedibilmente, arriveranno fra agosto e settembre: si attendono su questo eventuali precisazioni dell’istituto di previdenza, ma la regola prevista dalla norma primaria è che il bonus venga versato dopo le denunce contributive relative al mese di luglio. Si tratta di un adempimento che va effettuato entro il 31 agosto, e di conseguenza il bonus dovrebbe arrivare, appunto, fra agosto e settembre.

Le ricordo infine che la somma non concorre a formare il reddito, quindi è esentasse.

Risposta di Barbara Weisz