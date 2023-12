Pensione di gennaio 2024 tra rivalutazione e taglio IRPEF, ecco il calcolo dell’aumento netto

Tra rivalutazione ISTAT 2024 e riforma scaglioni IRPEF, da gennaio scatta un doppio aumento delle pensioni: spieghiamo come calcolare il proprio.

Come tutti sanno, da gennaio 2024 è in previsione un aumento della pensione dovuto all’adeguamento delle prestazioni previdenziali all’inflazione, il cui tasso di indicizzazione stabilito dall’Istat è per il 2024 pari al 5,4%.

E’ questa la percentuale di aumento per i trattamenti fino a 4 volte il minimo, con le pensioni di importo maggiore che aumentano in modo inversamente proporzionale e, di contro, con una super-rivalutazione delle pensioni minime.

Oltre alla perequazione automatica è poi in arrivo anche una seconda novità, che si tradurrà in una riduzione delle tasse sulla pensione: l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF applicata al momento per il solo 2024.

Per i pensionati con un reddito previdenziale tra 15mila e 28mila euro, e progressivamente anche per quelli con assegni più elevati, è dunque previsto uno sconto sulle imposte. L’aliquota più bassa oggi prevista, ossia quella del 23%, è estesa ai redditi pensionistici fino a 28mila euro.

Vediamo come si combinano queste novità e come si applicano alla propria pensione.

Aumento netto pensioni 2024 e percentuali per ogni scaglione

Applicando le aliquote di perequazione stabilite dal Governo previsti dall’art. 29 del Disegno di Legge di Bilancio 2024, e tenendo conto della pensione minima definitiva per il 2023 (rivalutata dell’8,1% con il cedolino di dicembre), si arriva i seguenti aumenti:

pensioni fino a 2.272 euro lorde: rivalutazione del 5,4% e aumento 122 euro

euro lorde: rivalutazione del e aumento pensioni fino a 2.840 euro lorde: rivalutazione del 4,6% e aumento 130 euro

euro lorde: rivalutazione del e aumento pensioni fino a 3.308 euro lorde: rivalutazione del 2,9% e aumento 98 euro

euro lorde: rivalutazione del aumento pensioni fino a 4.544 euro lorde: rivalutazione del 2,5% e aumento 115 euro

euro lorde: rivalutazione del e aumento pensioni fino a 5.679 euro lorde: rivalutazione del 2% e aumento 113 euro

euro lorde: rivalutazione del e aumento pensioni oltre i 5.680 euro lorde: rivalutazione del 1,2% e aumento 132 euro

Per le pensioni a cavallo di scaglione, se la rivalutazione non raggiunge il minimo della fascia successiva, si applica l’aliquota dello scaglione precedente.

L’assegno sociale nel 2024 arriva a 534,40 euro. Invece, la pensione minima arriva a 598,61 euro, a cui aggiungere la super-rivalutazione stabilita in Manovra dal Governo.

Scaglioni IRPEF per le pensioni 2024

Il Decreto legislativo di attuazione della riforma IRPEF approvato in CdM il 16 ottobre scorso, prevede (al comma 1 dell’art 1) le seguenti aliquote e scaglioni IRPEF sul reddito delle persone fisiche, compreso quello pensionistico (con applicazione già nel cedolino pensione di gennaio 2024):

pensioni fino a 28.000 euro lordi annui: imposta IRPEF al 23% pensioni tra 28.000 e 50.000 euro lordi annui: imposta IRPEF al 35% pensioni oltre 50.000 euro lordi annui: imposta IRPEF al 43%

Per conoscere l’importo lordo della propria pensione annua, è possibile consultare il modello OBIS/M, ossia il certificato di pensione in tempo reale.

Nel 2024, dunque, per le pensioni lorde fino a a 28mila euro annui, la tassazione massima di 6.440 euro, con un risparmio complessivo di 260 euro da spalmare sulle mensilità percepite. Per la quota di pensione superiore a questo importo si applicano le precedenti aliquote, con una IRPEF massima di 14.400 euro annua fino a 50mila euro, che arrivano a 25.150 euro oltre tale soglia.

Detrazioni fiscali sulla pensione

La detrazione base per i pensionati è pari a 1.955 euro, la soglia della no tax area (al di sotto della quale non si paga l’IRPEF) è pari a 8.500 euro annui. Nello specifico:

fino a 8.500 euro di pensione (no tax area) spettano fino a 1.955 euro di detrazione IRPEF (e non meno di 713 euro);

tra 8.500 e 28.000 euro spetta una detrazione pari al rapporto tra 700+(1.955-700)*(28.000-reddito) e (28.000-8.500);

tra 28.000 e 50.000 euro spetta una somma pari a 700 euro moltiplicati per (50.000-reddito)/50.000-28.000);

oltre i 50.000 non spettano detrazioni.