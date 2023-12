Pagamento pensioni INPS di gennaio: date, importi e calendario 2024

Ecco quando verranno pagate le pensioni INPS a gennaio e per tutto il 2024, con le novità sugli importi per ogni fascia, tra rivalutazione e sconto IRPEF.

Indipendentemente dal trattamento previdenziale, il pagamento delle pensioni INPS segue ogni mese ed ogni anno un calendario preciso: anche per il 2024 la pensione è accreditata il primo giorno bancabile del mese con l’eccezione di gennaio, quando invece arriva il giorno seguente. Nel 2024, a causa delle festività, è previsto un ulteriore slittamento.

Vediamo dunque quali sono le date di accredito pensione INPS a gennaio 2024, per chi la riceve sul conto e per coloro che la ritirano in contanti alle Poste.

Quando vengono pagate le pensioni a gennaio 2024?

Il primo accredito pensione del 2024 è segnato in calendario per il 3 gennaio: si tratterebbe del secondo giorno bancabile del mese ma, cadendo il primo durante una festività, il pagamento slitta di un giorno. Dunque, il 3 gennaio 2024 corrisponde alla data valuta di riferimento per tutti i pensionati INPS.

Chi riscuote la pensione alle Poste in contanti, però, dovrà continuare a rispettare il consueto calendario, scaglionato per cognome, che dovrebbe essere il seguente:

mercoledì 3 gennaio: cognomi che iniziano con A e B;

giovedì 4 gennaio: cognomi che iniziano con C e D;

venerdì 5 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da E a L;

sabato 7 gennaio (mattino): cognomi che iniziano da M a O;

lunedì 9 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da P a R.

martedì 10 gennaio: cognomi che iniziano con lettere da S a Z.

Tutti gli aumenti nel cedolino pensione di gennaio

Come consultare il cedolino pensione online 1 Dicembre 2023 Il 2024 si apre con buone notizie per i pensionati italiani, che vedranno i loro assegni mensili crescere in linea con l’inflazione. A partire dal 1° gennaio, infatti, le pensioni subiranno un adeguamento per scaglioni, rapportato all’indice di perequazione del 5,4% (l’anno precedente era stato dell’8,1%).

Aumento pensione minima, assegno sociale e invalidità

I nuovi importi prevedono che:

il trattamento minimo salga da 567,94 euro al mese a 598,60 euro, con un aumento di 30,67 euro a cui si dovrebbe aggiungere un ulteriore incremento del 2,7% previsto dalla Manovra 2023;

salga da 567,94 euro al mese a 598,60 euro, con un aumento di 30,67 euro a cui si dovrebbe aggiungere un ulteriore incremento del 2,7% previsto dalla Manovra 2023; le pensioni di invalidità civili senza maggiorazione sociale saliranno da 316,25 euro a 333,31 euro, con un incremento di 17,06 euro e di 10,33 euro per chi non ha altri redditi;

civili senza maggiorazione sociale saliranno da 316,25 euro a 333,31 euro, con un incremento di 17,06 euro e di 10,33 euro per chi non ha altri redditi; l’assegno sociale aumenterà da 507,03 euro a 534,40 euro, con un aumento di 27,10 euro.

Aumento pensione per ogni scaglione di reddito

Ci sono poi gli aumenti per fascia. La rivalutazione 2024 delle pensioni:

fino a quattro volte il trattamento minimo INPS è al 100%, con aumento netto di 95,84 euro;

tra quattro e cinque volte il minimo INPS è all’85%, con una pensione di 2.500 euro che aumenta di 90,94 euro netti;

tra cinque e sei volte il minimo è pari al 53%, con una pensione di 3.000 euro che aumenta di 73,07 euro netti;

tra sei e otto volte il minimo è al 47%, con una pensione di 4.000 euro che aumenta di 77,87 euro netti;

tra otto e dieci volte il minimo è del 37%;

sopra le dieci volte al 22%.

Applicando le aliquote sopra citate, in termini economici la rivalutazione delle pensioni da gennaio 2024 si presenterà con il seguente schema:

pensioni fino a 2.272 euro lorde: rivalutazione del 5,4%

euro lorde: rivalutazione del pensioni fino a 2.840 euro lorde: rivalutazione del 4,6%

euro lorde: rivalutazione del pensioni fino a 3.308 euro lorde: rivalutazione del 2,9%

euro lorde: rivalutazione del pensioni fino a 4.544 euro lorde: rivalutazione del 2,5%

euro lorde: rivalutazione del pensioni fino a 5.679 euro lorde: rivalutazione del 2%

euro lorde: rivalutazione del pensioni oltre i 5.680 euro lorde: rivalutazione del 1,2%

Riduzione delle imposte IRPEF sulla pensione 2024

Pensione di gennaio 2024: calcolo aumento 4 Dicembre 2023 Oltre alla perequazione automatica delle pensioni c’è anche da tenere conto della riduzione IRPEF dovuta all’accorpamento dei primi due scaglioni: ai redditi pensionistici fino a 28mila euro si applica l’aliquota al 23%.

La novità è prevista al momento per il 2024, con effetti sul cedolino pensione mensile di tutto l’anno e sulla dichiarazione de redditi 2025.

Calendario pagamenti pensione 2024

Di seguito, le date di pagamento della pensione per tutto l’anno prossimo

Gennaio: mercoledì 3 gennaio 2024;

Febbraio: giovedì 1° febbraio 2024;

Marzo: venerdì 1° marzo 2024;

Aprile: lunedì 1° aprile 2024;

Maggio: giovedì 2 maggio 2024;

Giugno: sabato 2 giugno 2024 alle Poste e lunedì 3 giugno 2024 in banca;

Luglio: lunedì 1° luglio 2024;

Agosto: giovedì 1° agosto 2024;

Settembre: lunedì 2 settembre 2024;

Ottobre: martedì 1° ottobre 2024;

Novembre: sabato 2 novembre 2024 alle Poste) e lunedì 4 novembre 2024 in banca;

Dicembre: lunedì 2 dicembre 2024.