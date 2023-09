Reddito di Cittadinanza per 23mila famiglie a ottobre

L'INPS comunica le spettanze del Reddito di Cittadinanza da qui a fine anno per i potenziali destinatari del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Nel mese di settembre, l’INPS ha comunicato a 17mila nuclei familiari che non rientrano nei requisiti dell’Assegno di Inclusione (famiglie non includono minori, disabili o individui over 60) l’erogazione della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza.

cAltre comunicazioni saranno inviate a 23mila nuclei familiari nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

A chi spetta ancora il Reddito di Cittadinanza

Questa comunicazione segue quelle inviate a luglio a 159.000 nuclei familiari (di cui 47.000 successivamente supportati dai servizi sociali) e ad agosto a 33.000 (di cui 12.000 presi in carico da servizi sociali).

Supporto Formazione e Lavoro: a RdC a SFL

I destinatari di queste comunicazioni, possono presentare domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Se i requisiti sono soddisfatti, i beneficiari potranno intraprendere un percorso di professionalizzazione e inserimento lavorativo di 12 mesi, durante il quale riceveranno un contributo mensile di 350 euro.

Verifica dei Requisiti

L’INPS, come previsto dalla Circolare n. 77 del 29 agosto 2023, sta verificando i requisiti delle domande già inviate, utilizzando le informazioni disponibili nelle proprie banche dati.

Lo stato di lavorazione di ciascuna domanda può essere consultato sia nel Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) che nella procedura online della domanda SFL.

Pagamenti dell’indennità SFL

I dettagli dei pagamenti dell’indennità SFL sono stati definiti con apposito Messaggio Hermes n. 3379 del 27 settembre 2023.