Pensione minima e assegno sociale: requisiti e importi 2023 e 2024

Pensione minima e assegno sociale a confronto: a chi spettano, gli importi 2023 e 2024 e come ottenere le due prestazioni economiche dall'INPS.

La pensione minima INPS e il trattamento noto come assegno sociale rappresentano due misure di sostegno finanziario per cittadini anziani in una situazione di bisogno. Spesso confuse tra loro (come trattamento minimo), sono però prestazioni che comportano differenze per modalità di accesso, requisiti e importi erogati. Entrambe, comunque, sono soggette a rivalutazione con il meccanismo della perequazione automatica.

Spieghiamo qual è la differenza tra le due misure, vediamo assieme una panoramica completa delle loro caratteristiche e scopriamo gli importi previsti per il 2023 per la pensione minima e l’assegno sociale.

Pensione minima: importi 2023 e 2024

Aumento pensioni 2024: importi e aliquote di rivalutazione per ogni fascia 14 Novembre 2023 La pensione minima è quell’integrazione economica che viene corrisposta a chi percepisce una pensione di importo inferiore alla soglia di sopravvivenza. Inizialmente, per il 2023 è stato previsto un aumento del 7,3% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo e un aumento straordinario del 1,5% in aggiunta al 7,3% per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo. Per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, l’aumento è pari al 14,7%. L’importo del trattamento minimo di pensione nel 2023 fino a novembre 2023 è pari a 572 euro al mese per 13 mensilità (mentre per gli over 75 è di 599,82 euro al mese).

Da dicembre 2023 scatta il conguaglio dovuto al recupero della mancata indicizzazione del 2023 rispetto al 2022. Si tratta di aggiungere +0,8%. Quindi, la pensione minima lorda 2023 definitiva (è il trattamento minimo su cui calcolare anche le fasce di perequazione 2024) pagata a dicembre e da prendere a riferimento per la nuova rivalutazione è pari a 567,94 euro.

Nel 2024, se le anticipazioni saranno confermate e l’indice di perequazione provvisoria da applicare arà del 5,4%, sarà di 598,60 euro.

Integrazione al minimo pensione

Per calcolare la pensione minima si deve fare la differenza tra l’importo della pensione e il trattamento minimo mensile. Se la pensione è inferiore al trattamento minimo mensile, l’INPS provvede a integrare la differenza fino a raggiungere tale importo. L’integrazione al minimo può essere piena o parziale a seconda del reddito del pensionato.

Requisiti e calcolo pensione minima

Per avere diritto alla pensione minima, sono previsti diversi limiti di reddito, che dipendono dallo stato civile del pensionato e dalla decorrenza della pensione.

Limite di reddito annuale per l’intero trattamento minimo: individuale: fino a 7.329 euro; coniugale: fino a 21.986 euro;

Limiti di reddito annuali per l’integrazione al minimo: individuale: da 7.329 a 14.657 euro; coniugale: da 21.986 a 29.314 euro.



L’importo annuo spettante sarà pari alla differenza tra il limite di reddito massimo e i redditi posseduti.

Assegno sociale: cos’è e a chi spetta

L’assegno sociale rappresenta un importante trattamento erogato dall’INPS a coloro che non hanno una posizione contributiva autonoma, come i caregiver familiari e le casalinghe/i.

Questo beneficio costituisce l’evoluzione dell’ex pensione sociale, una forma di sostegno previdenziale istituita originariamente con la legge 153/1969 e successivamente sostituita da una nuova prestazione nel 1996. Si tratta, dunque, di una prestazione economica a domanda, erogata a coloro che vivono in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie di sopravvivenza.

Importo assegno sociale 2023 e 2024

L’assegno sociale, fino a novembre 2023 pagato nella misura di 503,27 euro (rivalutazione provvisoria 7,3%), nel cedolino di dicembre 2023 salirà a 507,02 euro perchè si applica l’indicizzazione definitiva dell’8,1%.

Da gennaio 2024, secondo le stime (ma ancora non c’è il decreto ufficiale) dovrebbe scattare un +5,4% così da arrivare a 534,40 euro. L’erogazione effettiva potrebbe però slittare a febbraio (con arretrati).

Requisiti e calcolo assegno sociale

Assegno sociale: come richiederlo all'INPS 2 Ottobre 2023 L’importo dell’assegno sociale è erogato per 13 mensilità. L’assegno viene erogato in misura piena quando il reddito personale del richiedente è uguale a 0 euro e in misura ridotta se il reddito è compreso entro i limiti previsti. Nel calcolo del reddito si escludono alcune voci, come il reddito della casa di abitazione, il TFR e le nticipazioni dello stesso, e diverse indennità. L’assegno sociale è esente da trattenute fiscali ai fini IRPEF.

Spetta ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, che hanno residenza in Italia da almeno 10 anni e che hanno compiuto 67 anni. Per richiedere l’assegno sociale nel 2023, è necessario anche risiedere effettivamente e abitualmente in Italia da almeno 10 anni e avere un reddito annuo inferiore a 6.542,51 euro se non coniugati o 13.085,02 euro se coniugati.