UE contro l’Italia: abuso di stagionali e troppi precari nella PA

Per i lavoratori italiani le retribuzioni non sono adeguate all’inflazione e all’aumento del costo della vita: i dati dell’Osservatorio JobPricing.

Tasse sul lavoro: ecco tutti i costi in Italia ed Europa

In Italia il costo del lavoro per un’azienda è di 29,4 euro all’ora, di cui quasi un terzo per voci non salariali: ecco la mappa tracciata da Eurostat.