Liberi professionisti: importi 2022 per la ricongiunzione INPS a rate

Un sito INPS dedicato all’Assegno unico universale per figli a carico, con tutte le informazioni sulla prestazione e gli strumenti per simulare l’importo.

L’INPS ricalcola l’importo della rata di febbraio per PdC e o Rdc in base al reddito comprensivo di trattamenti in corso ma la procedura è ancora parziale.

INPS Assegno unico per figli a carico anche ai nonni L’Assegno unico per figli a carico è esteso ai nonni per i nipoti solo in presenza di un formale provvedimento di affido o collocamento: chiarimenti INPS.

INPS Covid, tutele lavoratori fragili e in quarantena: novità per il 2022 Nessuna indennità economica per i lavoratori fragili o in quarantena nel 2022: l’INPS fornisce istruzioni per la gestione dei certificati di malattia.

INPS Record di pensioni anticipate INPS, importi in calo Monitoraggio flussi di pensionamento INPS con decorrenza 2020 e 2021: gli italiani scelgono la pensione anticipata, in uscita dal lavoro soprattutto donne.

Coronavirus Verifica Super Green Pass over 50 in azienda con piattaforma INPS online Controllo Super Green Pass degli over 50 e obbligo vaccinale in enti, organizzazioni e aziende con il servizio INPS online Greenpass50+: come funziona.