Roma: accompagnamento alla creazione d’impresa

Percorso di accompagnamento alla creazione d’impresa promosso dalle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale.

Il Comune di Roma ha aperto un nuovo bando per reclutare i partecipanti al corso di accompagnamento alla creazione d’impresa, promosso dalle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale e destinato agli ex allievi con età compresa tra i 18 e i 40 anni. Il corso è gratuito e si propone di formare figure manageriali in grado di portare avanti l’avvio di una nuova impresa, acquisendo le competenze necessarie per accedere ai finanziamenti agevolati. È un percorso di cento ore che si terrà nell’anno formativo 2021-2022, parte in presenza nelle Scuole d’Arte e dei Mestieri e parte a distanza.

Roma: consulenza digitale per imprese artigiane 20 Luglio 2021

La proposta formativa risponde alle necessità legate alla crisi economico-lavorativa attuale, conseguente anche alla pandemia da Covid-19 e in linea con la strategia Europa 2020 che valorizza l’imprenditorialità e il lavoro autonomo, visti come due strumenti fondamentali per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Possono presentare le candidature gli ex allievi delle quattro scuole d’Arte e dei Mestieri di proprietà comunale, che hanno concluso positivamente un percorso formativo in tema di moda e prodotti Made in Italy. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2021, come specificato sul bando.