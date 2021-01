Milano: opportunità di stage con Sky

Tutte le opportunità di stage promosse da Sky a Milano per giovani laureati in varie discipline: tutte le posizioni aperte.

Sky cerca giovani talenti da inserire in azienda attraverso l’attivazione di stage, previsti presso la sede di Milano in vari ambiti professionali. L’azienda televisiva, infatti, cerca laureati in diverse discipline da formare e impiegare con diverse mansioni.

Per quanto riguarda i requisiti, si cercano laureati in ingegneria, informatica, economia, marketing, comunicazione, lettere, scienze politiche, giurisprudenza e discipline umanistiche. Ai candidati vengono richieste buone competenze informatiche, oltre alla conoscenza della lingua inglese.

Entrando nello specifico delle opportunità di stage semestrale, Sky propone:

Stage Analysis & Reporting;

Stage Cinema Content Marketing;

Stage Communication Media Brand;

Stage Customer Management;

Stage Marketing Plan;

Stage Platforms (NowTV);

Stage Telco Partnerships (NowTV).

Per conoscere tutti i dettagli delle offerte di lavoro, le mansioni e l’elenco preciso dei requisiti, è possibile consultare la sezione dedicata del portale Sky Italia.