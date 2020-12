Bonus asilo nido agli stranieri: riesame domande INPS

Adeguamento INPS alla sentenza che ritiene discriminatoria l'esclusione dal beneficio economico per stranieri con solo permesso di soggiorno: la procedura.

Bonus nido: integrazione e rimborso su base ISEE 20 Luglio 2020 Con il Messaggio n. 4768 del 18 dicembre, l’INPS recepisce la sentenza (Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, R.g.n. 3219/2020) che ha ritenuto discriminatorio il riconoscimento del buono asilo nido ai soli stranieri con permesso lungo di soggiorno, per cui possono ora essere ammesse al beneficio anche le madri con permesso di soggiorno a scadenza o con il solo permesso di lavoro.

Il bonus di natura economica spetta dal primo gennaio 2020 ed è pari a massimo 3.000 euro annui per nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro (calcola il tuo ISEE), 2.500 euro fino a 40.000 euro; 1.500 euro oltre soglia o senza ISEE.

Fino ad oggi, potevano accedervi i cittadini italiani, di uno Stato UE o extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo (oppure rifugiati politici e con protezione sussidiaria). Il Tribunale di Milano ha ritenuto però tale limitazione non conforme alle regole UE sulla parità di trattamento.

Dunque, l’INPS procederà al riesame delle domande (in autotutela), con riferimento a quelle che erano state presentate dagli stranieri regolarmente presenti in Italia e che erano state respinte in applicazione della precedente procedura di ammissione (di cui alla Circolare Inps n. 27/2020).

ISEE: guida alle agevolazioni spettanti 16 Dicembre 2020 Il riesame sarà però effettuato su richiesta degli interessati, da presentarsi alla Struttura INPS territorialmente competente. Il riconoscimento del beneficio comporterà il versamento degli arretrati spettanti e non goduti, avendo effetto retroattivo il riesame della domanda con eventuale esito positivo.

Le nuove domande per il bonus asilo nido che saranno invece presentate entro fine 2020 saranno i rettamente esaminate alla luce della nuova normativa, accolte con riserva, in attesa del parere della Corte di Giustizia UE e dell’esito dell’appello presentato dall’INPS.