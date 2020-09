BoostUp: call per l’innovazione industriale

La prima competizione promossa da EIT Manufacturing per valorizzare e supportare le industrie di Italia, Svizzera e Malta a livello europeo.

EIT Manufacturing lancia la prima edizione di BoostUp!, competizione che propone una sfida tra imprenditori, startup, scale-up e PMI italiane, svizzere e maltesi per trovare le migliori soluzioni per una produzione industriale sostenibile, resiliente e di impatto sociale. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere le industrie europee sostenendone la competitività a livello internazionale. Sono previste tre categorie:

Create: per progetti di innovazione che si trovano ancora nelle loro fasi iniziali e che non hanno ancora visto la nascita di una propria azienda;

Accelerate: per le startup pronte ad espandere le proprie attività;

Transform: per le PMI che hanno identificato sfide di trasformazione ispirandosi a nuove tecnologie e / o nuovi modelli di business.

I progetti vincitori riceveranno un premio in denaro di 15mila euro, beneficiando anche di un pacchetto di servizi di supporto per rilanciare il proprio business per accedere ai mercati e ai finanziamenti, in modo da ottenere visibilità attraverso i canali di EIT Manufacturing.

EIT Manufacturing, che riunisce coloro che gravitano attorno all’industria manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione in grado di favorire la creazione di una produzione globale competitiva e sostenibile, ha stanziato 2,3 milioni di euro a supporto di 8 PMI europee per accompagnarle nel loro recupero post crisi sanitaria generata dal Covid-19.

Nell’ambito della call BoostUp!, le registrazioni per i mercati di Italia, Malta e Svizzera saranno aperte fino al 18 ottobre 2020. La finale regionale si terrà il 9 e 10 novembre 2020 all’interno del World Manufacturing Forum, mentre la finale a livello europeo è in programma per la fine novembre 2020.