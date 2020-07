Export imprese lombarde: incontri B2B online

Incontri B2B online tra le imprese lombarde e i buyer internazionali: domande entro la fine di luglio.

Export e Coronavirus: help desk per imprese 4 Maggio 2020 C’è tempo fino al 31 luglio per aderire al progetto InBuyer 2020 – L’export nella tua Città”, iniziativa promossa da Regione e Unioncamere Lombardia per consentire alle imprese di organizzare incontri B2B online con operatori economici esteri selezionati.

L’edizione 2020 di InBuyer si basa sulla possibilità di sfruttare le risorse digitali e lo sviluppo multicanale per creare rapporti d’affari concreti con buyer selezionati in tutto il mondo, semplicemente incontrandoli online in una piattaforma sviluppata da Promos Italia. Tutto questo in sostituzione degli eventi B2B tradizionali cancellati a causa della pandemia.

Possono partecipare all’iniziativa tutte le aziende registrate (sede legale e/o operativa) a una Camera di Commercio lombarda. Per partecipare è necessario selezionare il settore di attività della propria impresa e prenotare il proprio appuntamento, attivando un’agenda personalizzata di incontri virtuali con buyer esteri. Buyer e imprese lombarde potranno così accedere a una stanza virtuale ad hoc.

La selezione dei buyer internazionali, infine, si basa sulle reali esigenze espresse dalle aziende iscritte al programma, oltre che sulle specifiche analisi settoriali che identificano i territori in grado di offrire maggiori opportunità di inserimento.