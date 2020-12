Pensione APe Social: certificazione in scadenza

Chi matura entro fine dicembre i requisiti per l'APE Social può ottenere la certificazione del diritto alla prestazione, previa disponibilità di risorse.

APe Social 2021: procedura e scadenze 23 Novembre 2020 Ultimi giorni per l’APE Social 2020: entro fine dicembre è ancora possibile ricevere dall’INPS risposta positiva in merito alla richiesta di certificazione del diritto.

La norma primaria (legge 232/2016, commi da 179 a 186) consente infatti di fare richiesta (utilizzando la “finestra tardiva”) entro il 30 novembre, ma l’Istituto di previdenza prende in considerazione queste domande solo se non sono esaurite le risorse disponibili per l’anno. E la risposta arriva entro il 31 dicembre.

La scadenza riguarda coloro che maturano i requisiti entro fine anno. L’APE Social è riconosciuto a coloro che hanno almeno 63 anni di età e 30 o 36 di contributi a seconda della categoria di appartenenza. Sono quattro le tipologie di lavoratori ammissibili:

disoccupati che hanno terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi,

che hanno terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi, caregiver che assistono da sei mesi portatori di handicap grave,

che assistono da sei mesi portatori di handicap grave, lavoratori con invalidità pari almeno al 74%,

pari almeno al 74%, addetti in lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.

Nei primi tre casi ci vogliono 30 anni di contributi versati, per gli addetti ai lavori gravosi il requisito sale a 36 anni di contributi.

La misura sarà prorogata al 2021 dalla Legge di Bilancio per cui dal prossimo mese di gennaio si riapriranno i termini per presentare le domande da parte di coloro che matureranno i requisiti nel prossimo anno.