Incentivi Rinnovabili in Agricoltura: nuova garanzia ISMEA

MPMI Agricoltura e Pesca: garanzia ISMEA GR8 a copertura dei finanziamenti volti a sostenere investimenti in impianti per le energie rinnovabili.

La Commissione Europea ha autorizzato la nuova garanzia ISMEA sui finanziamenti bancari concessi allePMI agricole e della pesca finalizzati ad investimenti in impianti per la produzione di energie rinnovabili.

La garanzia viene rilasciata in modo automatico ed è volta a coprire il totale (100%) dei prestiti di importo non superiore a 250mila euro, con durata fino a 8 anni incluso il preammortamento di almeno 12 mesi.

Gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA, GR8 potrà essere richiesta a partire da settembre rivolgendosi ai soggetti finanziatori attraverso il portale che metterà a disposizione ISMEA.

Beneficiarie della garanzia GR8 possono essere le MPMI agricole e del settore pesca che sono state colpite dalla crisi economica in seguito alla guerra in Ucraina, purché iscritte regolarmente al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola o impresa ittica.

Le imprese interessate, nello specifico, devono dichiarare di aver sostenuto un aumento dei costi relativi all’energia nel 2022 rispetto all’anno precedente.