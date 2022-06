Decreto Carburanti: sconti alla pompa fino al 2 agosto

Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

Firmato il Decreto Carburanti, che proroga fino al 2 agosto le misure oggi in vigore per mantenere contenuto il prezzo finale dei carburanti alla pompa: si tratta di un taglio di 30 centesimi al litro per la benzina, il diesel, il GPL ed il metano per autotrazione.

Caro benzina: compara online i prezzi del carburante 11 Marzo 2022 Lo sconto carburanti tramite riduzione delle accise viene dunque prorogato dall’8 luglio al 2 agosto, per ogni tipo di alimentazione, applicato a tutti gli automobilisti, indipendentemente dal tipo di vettura.

Il rinnovo del taglio sulle accise si è reso necessario visto il persistere delle tensioni di mercato, che ancora rendono instabile i prezzi dei combustibili e generano speculazioni e aumenti non sempre riconducibili alle limitazioni di mercato conseguenti alla guerra in Ucraina o al rincaro delle materie prime.