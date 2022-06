Fotovoltaico: Bonus 2022 per sistemi di accumulo, pronte le regole

Pronte le istruzioni per richiedere il credito d'imposta relativo alle spese di installazione di sistemi di accumulo elettricità da energia fotovoltaico.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le istruzioni per richiedere il credito d’imposta relativo alle spese di installazione di sistemi di accumulo, integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Analogamente a quanto concesso tramite Superbonus 110%, anche con il nuovo bonus per accumulo da Fotovoltaico o altre Rinnovabili spetta anche se l’impianto di produzione di energia è già esistente e beneficia già degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del Dl n. 91/2014).

La percentuale di credito d’imposta concedibile sarà determinato sulla base del numero di domande che perverranno, in relazione al plafond 2022 che è pari a 3 milioni di euro. Il credito spettante, sarà poi fruibile in compensazione delle imposte dovute, esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. L’eventuale quota di bonus non utilizzata per incapienza in fase di compensazione potrà essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi.

Per i dettagli, si rimanda al Decreto MEF del 6 maggio, pubblicato in Gazzetta n.140 del 17 giugno 2022.