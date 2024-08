Bando RiCircoLo per le PMI dell’economia circolare

Bando a sostegno delle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare e una migliore gestione dei rifiuti delle filiere plastiche e tessili.

La Regione Lombardia premia le PMI che sviluppano azioni di economia circolare mirate a conseguire non solo la riduzione dei rifiuti, ma anche una migliore gestione degli stessi nell’ambito delle filiere delle plastiche e del tessile.

Con il bando RiCircoLo in scadenza il 3 settembre 2024, infatti, la Regione concede contributi a fondo perduto per incentivare interventi associati a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della plastica e del tessile, a beneficio di piccole e medie imprese che presentano progetti in forma singola o in aggregazione.

Il contributo può coprire fino al 50% delle spese ammissibili e fino a un importo massimo di 300mila euro per ogni PMI, tuttavia la percentuale di finanziamento potrà essere incrementata al 60% nel caso di progetti che dimostrino il superamento dei risultati attesi dopo un anno di misurazione effettiva, per quanto riguarda le seguenti operazioni:

riduzione della produzione di rifiuti;

minor utilizzo di materie prime;

utilizzo di sottoprodotti o prodotti da “end of waste” in sostituzione di risorse/materie prime

incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.

Le domande possono essere inviate entro il 3 settembre 2024, utilizzando la piattaforma ufficiale sul portale della Regione Lombardia. Tutti i dettagli nel testo integrale del bando.