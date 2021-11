Alta formazione per Mobility Manager

A Torino, la prima scuola di alta formazione rivolta ai Manager della mobilità sostenibile per imprese e città smart e green: al via la SMTC Academy.

Nasce a Torino la nuova SMTC Academy dedicata ai manager della mobilità sostenibile, una scuola di alta formazione che si propone di diffondere e aggiornare le competenze di diverse figure professionali legate a questo settore. L’accademia è una delle prime azioni promosse dal nuovo Polo sulla Mobilità Sostenibile costituito da Politecnico, Università degli Studi, CIM4.0, Città di Torino, API, Unione Industriali Torino e Camera di Commercio di Torino.

Mobility Manager entro dicembre per imprese e PA 24 Agosto 2021 L’obiettivo dell’iniziativa è formare i manager chiamati a gestire le nuove sfide legate alla mobilità sostenibile, concepita come sviluppo di concept innovativi di mezzi di trasporto e servizi in ambienti diversificati, vale a dire strade, rotaie, acque navigabili e aria.

La nuova Academy propone un modulo formativo iniziale di 300 ore, fruibile sia in presenza sia da remoto per cinque mesi. Si rivolge al Middle Management del settore pubblico e privato, Responsabili R&D e Smart Cities.

Alla base dell’offerta formativa il modello “learning by doing”, basato sul trasferimento delle conoscenze grazie al coinvolgimento di docenti e manager provenienti direttamente dal mondo dell’impresa, ma anche di organizzazioni di eccellenza nel settore e personalità del mondo accademico. Si aggiungono esercitazioni presso i laboratori tecnologici del Competence Industry Manufacturing 4.0 e di importanti partner industriali. Il percorso è certificato da Politecnico di Torino con la sua Scuola di Master e Formazione Permanente.