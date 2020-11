Per le imprese è diventato prioritario gestire attività quotidiane e progetti a lungo termine da remoto: Repower offre questa opportunità anche alle soluzioni per la mobilità elettrica.

Ascolta “Mobilità elettrica a portata di clic con Repower” su Spreaker.



L’emergenza sanitaria ha avuto ripercussioni sul business delle aziende, colpite dalle misure necessarie a limitare la diffusione del Covid-19. In questo scenario, tuttavia, hanno dimostrato una rinnovata spinta organizzativa, evidente soprattutto nella capacità di adattarsi e introdurre innovazioni relative alla gestione del lavoro. Cambiamenti destinati a restare validi anche in futuro.

La pandemia ha evidenziato il ruolo chiave dell’innovazione e del digitale in azienda, leve fondamentali per poter affrontare le nuove sfide organizzative. Puntare sulla trasformazione digitale e sulla necessità di essere sempre connessi, per non compromettere la produttività, significa costruire nuove abitudini di vita e lavoro e focalizzare l’attenzione su modelli organizzativi sostenibili.

Investendo sulla sostenibilità, le imprese possono assicurare la continuità del business. Andando incontro alle esigenze delle aziende clienti alle prese con questa “nuova normalità”, Repower – player di riferimento attivo da oltre 100 anni nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale alle piccole e medie imprese – ha potenziato la gestione da remoto della fornitura aziendale di energia elettrica e gas e il controllo a distanza delle soluzioni per la mobilità elettrica.

Telegestione: strumenti di ricarica a portata di clic

Da sempre attenta alle esigenze delle imprese che scelgono l’e-mobility per il lavoro di tutti i giorni, Repower permette la gestione online degli strumenti di ricarica per veicoli elettrici – a due tre e quattro ruote, grazie al sistema di telegestione integrato.

Le infrastrutture di ricarica PALINA, BITTA ed E-LOUNGE possono essere gestite comodamente a distanza, accedendo all’area clienti. Secondo la tipologia e le caratteristiche dello strumento, la telegestione offre diversi vantaggi e quindi la possibilità di:

controllare il funzionamento e la condivisione dello strumento in tempo reale, attivando e disattivando la ricarica da remoto, stabilendo i criteri di utilizzo e la disponibilità oraria;

gestire i contenuti video e le informazioni da veicolare sul display di PALINA, secondo le esigenze promozionali della propria attività;

conoscere il dettaglio di ogni transazione e il numero delle ricariche effettuate con i costi associati, ma anche monitorare l’energia erogata esportando tutti i dati.

Recharge Around: condivisione via App

Poter contare su strumenti 100% digitali per gestire la mobilità elettrica autonomamente, da qualsiasi luogo, rappresenta un valore aggiunto per le imprese. Dialogando con le infrastrutture di ricarica da remoto, le aziende possono valorizzare e potenziare la loro brand reputation offrendo un servizio utile e innovativo. Un obiettivo che Repower rende possibile anche grazie all’app Recharge Around, che rileva e permette di conoscere tutti i punti di ricarica disponibili lungo un percorso sia in Italia sia all’estero, offrendo visibilità anche alle aziende che li ospitano.

L’App è un potente strumento di navigazione a bordo. Le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, qui censite, vengono visualizzate sulla mappa (sempre aggiornata) e sono accessibili semplicemente selezionando l’area geografica di interesse. Dalla stessa App è possibile conoscere la struttura che ospita la colonnina elettrica selezionata e verificare la disponibilità delle prese, avviando e terminando la ricarica.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Repower consultare il portale ufficiale.