Ecobonus Lazio: supporto e assistenza

Dal Codacons Lazio supporto online e assistenza tecnica per accedere all’Ecobonus 2020: contatti via telefono e email.

Ecobonus 110%: il Superbonus spiegato dal Fisco 23 Luglio 2020 Il Codacons mette a disposizione uno staff specializzato per offrire assistenza e supporto ai cittadini della Regione Lazio che vogliono accedere all’Ecobonus 2020.

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, infatti, è stata portata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Al fine di fornire supporto tecnico personalizzato, il Codacons si mette a disposizione per assistere i richiedenti in tutte le fasi della procedura: presentazione del progetto, consulenza legali per la gestione del credito di imposta, analisi di fattibilità dei singoli progetti.

Il servizio è destinato ai soggetti che intendono procedere ai lavori di ristrutturazione compresi nell’Ecobonus, ma anche alle aziende operanti nel settore che intendono sottoporre all’associazione la propria attività nell’ottica della conclusione di apposita convenzione con l’ente del Codacons Termilcons.

L’associazione, inoltre, ha pubblicato una guida online utile per potersi avvalere dell’aiuto dei consulenti Codacons. È anche attivo uno sportello telefonico di assistenza (numero 89349949) oltre a quello mail ecobonus@codacons.cloud.