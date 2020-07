Green: Premio Impresa Ambiente 2020

Nuova edizione del Premio Impresa Ambiente per le aziende e gli enti che si sono distintie per rispetto ambientale e sviluppo sostenibile.

Innovazione green: investimenti pubblici al via 24 Febbraio 2020 Prende il via l’edizione 2020 del Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano destinato alle imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.

L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Possono concorrere le imprese, gli enti pubblici e privati italiani che hanno contribuito con progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l’impatto economico, sociale e ambientale in Italia. Il premio rappresenta anche una via di accesso all’European Business Awards for the Environment (EBAE), promosso dalla Commissione Europea (DG Ambiente).

L’edizione 2020 si divide in quattro categorie: migliore gestione, miglior prodotto, miglior processo/tecnologia, migliore cooperazione internazionale.

È anche previsto un “Premio Speciale Giovane Imprenditore” per i titolari o dirigenti d’impresa under 40. Per la sola categoria “Migliore cooperazione internazionale”, inoltre, possono concorrere anche soggetti pubblici e/o ONG.

Le candidature possono essere segnalate dal 1 agosto al 30 settembre 2020, accedendo al sito ufficiale del progetto.