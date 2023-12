Pensioni, il governo le aumenta per Forze Armate e di Polizia

Con un emendamento alla Manovra, il Governo rende più favorevoli i coefficienti di trasformazione delle pensioni militari: di quanto aumenta l'assegno.

Non solo tagli alle pensioni in Manovra 2024: per alcuni dipendenti pubblici c’è addirittura un aumento degli assegni futuri. Con buona pace di medici, infermieri, insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate o ufficiali giudiziari, ai quali invece viene ridotto l’assegno fino al 25%.

Ma chi sono i fortunati dipendenti pubblici per i quali invece aumenta la pensione futura? E’ presto detto: si tratta del personale delle Forze Armate e di Polizia, che non soltanto va in pensione prima rispetto agli altri lavoratori ma per i quali otterranno dal 2024 in poi un ricalcolo migliorativo dell’assegno

Come? Attraverso l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Spieghiamo come e perché.

Ricalcolo pensione per militari e forze dell’ordine

Calcolo pensione netta Forze Armate e Militari 1 Agosto 2023 Il personale delle Forze Armate e di Polizia non ha la pensione calcolata con le regole Fornero e per questo può cessare il servizio prima dei canonici 67 anni di età richiesti agli altri per la pensione di vecchiaia. La pensione delle Forze dell’ordine è legata agli anni di servizio ed al grado, con l’uscita da 60 a 65 anni. La pensione anticipata, invece, si matura a 58 anni con 35 di contributi oppure con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età.

Il problema è che, ricadendo quasi interamente nel sistema contributivo, l’assegno pensionistico diventa troppo basso, sia perché il montante è inferiore sia perché il coefficienti di trasformazione legato all’età anagrafica risulta ridotto.

ETÀ COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 57 4,270% 58 4,378% 59 4,493% 60 4,615% 61 4,744% 62 4,882% 63 5,028% 64 5,184% 65 5,352% 66 5,531% 67 5,723% 68 5,931% 69 6,154% 70 6,395% 71 6,655%

Di quanto aumenta la pensione per Forze armate e di polizia

Nell’emendamento di Governo (articolo 65 bis) alla legge di Bilancio 2024 viene stabilito un incremento del coefficiente di trasformazione per le pensioni militari decorrenti dal 2022.

In pratica, alla data della pensione si applicherà il coefficiente previsto per chi smette di lavorare da 1 a 4 anni più tardi come nel seguente schema:

Anno di pensione Aumento del coefficiente di trasformazione per la pensione di vecchiaia o anzianità 2022-2025 +1 2026-2028 +2 2029-2031 +3 2032-2033 +4

Anno di pensione Aumento del coefficiente di trasformazione per la pensione del ausiliaria personale militare 2022-2025 +1 2026-2028 +2 2029-2031 +3 2032-2033 +4

Facendo un esempio pratico, un dipendente delle Forze Armate o di Polizia che andrà in pensione a 60 anni nel 2024 con un montante contributivo di 200mila euro, avrà un aumento della pensione di 258 euro l’anno.