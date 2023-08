Turismo montano: doppio bonus e contributi dal Ministero

Contributi al 50% per progetti di turismo sostenibile e voucher da 2mila euro per la certificazione di sostenibilità: bandi online, domande aperte.

In arrivo i nuovi bandi del MIMIT per le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ a sostegno delle piccole e medie imprese.

In cosa consiste il piano Transizione 4.0 e quali sono le agevolazioni fiscali previste per il 2023: tutto quello che c’è da sapere nel nuovo webinar TeamSystem.

Crediti Energia in compensazione: i codici tributo

Come utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti energetici acquisiti per il secondo trimestre 2023: i codici tributo per i cessionari.