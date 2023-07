Contributo Enti locali per Energia e Gas: online la ripartizione fondi

In Gazzetta Ufficiale il decreto che ripartisce i fondi agli Enti locali per garantire la continuità dei servizi di ’energia elettrica e gas.

Per l’anno 2023 è stato stanziato un fondo di 400 milioni di euro al fine di erogare un contributo straordinario agli Enti locali, per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Interno che rende nota la pubblicazione del decreto del 19 maggio 2023 del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il provvedimento, con i relativi allegati A, B e C, illustra criteri e modalità di riparto del Fondo destinato agli Enti locali.

Il fondo è ripartito come segue:

350 milioni di euro in favore dei Comuni;

50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

La nota metodologica allegata al Decreto, inoltre, sottolinea che per il riparto delle risorse viene valutata la spesa per utenze di energia elettrica e gas tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, esattamente come avvenuto per l’assegnazione dei contributi stanziati nel corso del 2022.