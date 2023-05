Bonus edilizi: i codici tributo per le nuove cessioni

Tutti i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti relativi ai Bonus edilizi, a partire da aprile 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti nuovi codici tributo per i crediti ceduti o fruiti come sconto in merito ai Bonus edilizi, utilizzabili in compensazione attraverso il modello F24.

Superbonus: sblocco crediti in 10 rate 1 Maggio 2023

I nuovi codici tributo, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche, sono necessari per distinguere i crediti d’imposta relativi alle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione, a decorrere dal 1° aprile 2023.

Oltre ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti a dicembre 2022, quindi, sono istituiti i seguenti codici tributo:

“7709” denominato “Cessione Credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – Opzioni Dal 01/04/2023”

“7719” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”

“7738” denominato “Cessione Credito – Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – Opzioni Dal 01/04/2023”

“7739” denominato “Sconto – Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – Opzioni Dal 01/04/2023”

“7710” denominato “Cessione Credito – Eliminazione Barriere Architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– Opzioni Dal 01/04/2023”

“7740” denominato “Sconto – Eliminazione Barriere Architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – Opzioni Dal 01/04/2023”.

Cessione crediti edilizi in 10 rate: come si chiede in piattaforma 3 Maggio 2023 La risoluzione del 18 aprile 2023, inoltre, ha previsto che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria possa essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, senza essere ulteriormente ripartita.

Al fine di distinguere le rate annuali definite dalla ripartizione della rata originaria, le Entrate hanno anche creato i seguenti codici tributo:

“7771” denominato “Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – Fruizione In Dieci Rate – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

“7772” denominato “Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – Fruizione In Dieci Rate – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

“7773” denominato “Eliminazione Barriere Architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – Fruizione In Dieci Rate – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.