Bonus Bollette imprese: domanda entro il 16 marzo

Pronto il modello per la richiesta del Bonus energia da parte delle imprese, che hanno tempo fino al 16 marzo.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta del Bonus energia da parte delle imprese, che hanno tempo fino al 16 marzo per inviare le domande.

Bonus Bollette, anticipazioni sul restyling di Governo 3 Febbraio 2023 Il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, infatti, deve essere utilizzato per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 (utilizzabile entro il 30 settembre 2023), in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (bollette con extra costi in base alle condizioni previste per la concessione del tax credit).

Il modello da inviare è relativo al Bonus (crediti d’imposta) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di:

relativi al mese di: dicembre 2022,

ottobre e novembre 2022,

terzo trimestre 2022.

Sono compresi anche i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 e da utilizzare entro il 30 giugno 2023.

Come precisa l’Agenzia delle Entrate, è possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del Bonus maturato nel periodo di riferimento, mentre non è necessario inviare il modulo nel caso in cui l’impresa abbia già utilizzato in compensazione l’intero credito tramite F24. L’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, ha già istituito i relativi codici tributo per la fruizione in compensazione.

Per la trasmissione telematica del modello è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure fare riferimento al servizio web presente nell’area riservata del sito web ufficiale.

Il mancato invio del modello fa scattare la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Il modello, e le relative istruzioni, sono allegati al provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, emanato lo scorso 16 febbraio.