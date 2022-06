Contributi a fondo perduto: 22mila euro alle discoteche

Contributi a fondo perduto per imprese del Wedding, Eventi e HoReCa: domande dal 9 al 23 giugno, ristoro con accredito diretto, ecco regole e istruzioni.

Fondo Impresa Donna: dal 7 giugno i finanziamenti all’imprenditoria femminile

Fondo Impresa Donna: domande dal 7 giugno per contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per imprese femminili già avviate da almeno 12 mesi.