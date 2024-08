Incentivi per PMI e Professionisti campani: le novità di settembre

Nuovi incentivi alle imprese e ai professionisti campane: il Fondo Regionale per la Crescita promuove la capacità competitiva e i processi di innovazione.

Ripartono gli incentivi previsti dal Fondo Regionale per la Crescita a favore delle imprese campane, grazie a uno stanziamento di 93 milioni e 460 mila euro di fondi Fesr Campania 2021-2027 destinati in particolare alle piccole imprese, microimprese e liberi professionisti.

Il nuovo avviso del Fondo Regionale per la Crescita Campania-FRC, infatti, si propone di finanziare gli investimenti mirati a rafforzare la capacità competitiva locale e a sostenere i processi di innovazione.

Incentivi imprese: Invitalia finanzia PMI, donne e Sud 30 Luglio 2024 Gli investimenti devono prevedere un programma di spesa compreso tra 30mila euro e 150mila euro, coperto al 100% dalle agevolazioni che sono concesse per il 50% a titolo di contributo a fondo perduto e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso zero.

La domanda per accedere agli incentivi regionali può essere presentata dal 18 settembre fino al 18 ottobre 2024, esclusivamente in modalità telematica.

La modulistica sarà resa disponibile a partire dal 4 settembre sul sito della Regione Campania e sul portale di Sviluppo Campania.