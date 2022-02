PNRR: tutti i bandi e i contributi per le imprese nel 2022

Tutti i bandi aperti e le risorse disponibili nell'ambito del PNRR: guida agli Avvisi, contributi e finanziamenti per imprese nel Recovery Plan italiano.

Alcune risorse del PNRR sono immediatamente utilizzabili dalle imprese, altre rese disponibili tramite bandi e avvisi pubblici, tutti consultabili sul portale Italia Domani. Vediamo una veloce panoramica delle risorse a favore delle imprese, anche in partenariato con il pubblico, suddivise in base alle sei missioni fondamentali del Recovery Plan.

Digitalizzazione

Bonus Industria 4.0: proroga e nuove regole fino al 2025 7 Gennaio 2022 La Missione si concentra su digitalizzazione pubblica amministrazione, banda ultralarga e connessioni veloci, transizione digitale imprese, turismo e cultura con approccio sostenibile, tecnologie satellitare ed economia spaziale. Fra le misure fondamentali c’è il piano Transizione 4.0, che prevede crediti d’imposta per le imprese che investono in beni strumentali, digitali e non solo, ricerca sviluppo e innovazione, formazione e digitalizzazione. A seconda della tipologia di investimenti cambia la misura del bonus fiscale. Il riferimento sono i commi 44 e seguenti della legge 234/2021 (la Manovra 2022).

Bandi aperti

Export e mercati esteri: prorogati i finanziamenti per le PMI del PNRR 7 Dicembre 2021 Su questo fronte, segnaliamo che è attualmente aperto un bando per le PMI (fino al 31 maggio 2022) per i processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica (c’è una quota a fondo perduto e un finanziamento agevolato). Ci sono poi diversi i bandi aperti per il settore turismo.

In corso fino al 21 febbraio la consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di servizi di per digitalizzazione del patrimonio culturale : la piattaforma è sul portale di Invitalia.

: la piattaforma è sul portale di Invitalia. Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici , bando aperto anche alle imprese e alle organizzazione del terzo settore: bisogna presentare progetti significativi, idonei a generare un miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. Scadenza 15 marzo 2022.

, bando aperto anche alle imprese e alle organizzazione del terzo settore: bisogna presentare progetti significativi, idonei a generare un miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. Scadenza 15 marzo 2022. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici in sale teatrali e cinema , pubblici e privati: data di chiusura del bando, 18 marzo 2022.

, pubblici e privati: data di chiusura del bando, 18 marzo 2022. Sul fronte delle reti ultraveloci , è aperto fino al 16 marzo 2022 il bando per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 gbit/s in download e 200 mbit/s in upload. Altri bandi di questa componente:

, è aperto fino al 16 marzo 2022 il bando per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 gbit/s in download e 200 mbit/s in upload. Altri bandi di questa componente: fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. procedura aperta fino al 15 marzo 2022.

a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. procedura aperta fino al 15 marzo 2022. Affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale: bando aperto fino al 16 marzo 2022.

Rivoluzione green

La Missione su Rivoluzione verde e transizione ecologica si focalizza su: economia circolare e gestione rifiuti, energia rinnovabile e idrogeno, rete elettrica e idrica, efficienza energetica edifici, cambiamento climatico e dissesto idrogeologico.

Bandi aperti

Nell’ambito della missione legata alla gestione rifiuti (misura M2C1.1.I.1.1 – investimento PNRR pari a 1,5 milioni), Regioni, Province, Comune e altri enti pubblici possono presentare proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore e contribuiscano alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione europea. Il bando chiude il 14 febbraio 2022.

Sempre nell’ambito della missione, sono aperti quattro bandi dedicati alle imprese, per la presentazione dei seguenti progetti,

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici: scadenza bando, 14 febbraio 2022.

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone: scadenza bando 14 febbraio 2022.

Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter”: bando aperto fino al 18 febbraio 2022.

Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”: bando in corso, scadenza 21 febbraio 2022.

Inclusione e coesione

La missione dedicata ad inclusione e coesione focalizza su mercato del lavoro, imprenditoria femminile, rigenerazione urbana e servizi sociali per la disabilità.

Bandi aperti

E’ aperto fino al 17 marzo il bando dedicato alle Città metropolitane per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati , con valore non inferiore a 50 milioni di euro aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities.

, con valore non inferiore a 50 milioni di euro aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities. C’è tempo fino al 29 aprile, invece, per enti di servizio civile iscritti all’albo di servizio civile universale che vogliano presentare programmi di intervento 2022. Attenzione: la scadenza del bando è differenziata, per alcuni progetti legati al servizio civile digitale la scadenza è al 10 marzo 2022.

iscritti all’albo di servizio civile universale che vogliano presentare programmi di intervento 2022. Attenzione: la scadenza del bando è differenziata, per alcuni progetti legati al servizio civile digitale la scadenza è al 10 marzo 2022. Bando per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali : è rivolto alle farmacie, prevede la concessione di contributi a fondo perduto, è aperto fino al 30 giugno 2022.

: è rivolto alle farmacie, prevede la concessione di contributi a fondo perduto, è aperto fino al 30 giugno 2022. Proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore: bando destinato a soggetti del mondo dell’istruzione e del terzo settore, aperto fino al primo marzo 2022.

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore: bando destinato a soggetti del mondo dell’istruzione e del terzo settore, aperto fino al primo marzo 2022. Proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati: aperto fino al 28 febbraio 2022.

Istruzione e ricerca

La Missione 4 del PNRR si focalizza sull’efficientamento delle strutture e sei servizi in ambito scolastico e formativo, dagli asili fino alle università.

Bandi aperti

Enti, università, istituzioni di ricerca, anche in partneriato con privati, possono presentare domanda di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione fino al 10 marzo 2022.

fino al 10 marzo 2022. Un altro bando è rivolto invece a comuni e unioni di comuni, o a proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, per la presentaziooe di progetti realizzazione o sistemazione di asili dedicati ai bambini fino a sei anni. Anche qui, scadenza il 18 febbraio 2022.

Proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca”: bando aperto fino al 28 febbraio 2022.

Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità“, costruendo “leader territoriali di R&S”. bando aperto anche alle imprese, scadenza 24 febbraio 2022.

Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune “Key Enabling Technologies”. bando aperto anche alle imprese, fino al 15 febbraio 2022.

Bandi attesi nel 2022

Fra gli altri, finanziamenti all’imprenditoria femminile del Fondo Impresa Donna (ci sono 400 mln di euro), contributi e prestiti agevolati per i Contratti di sviluppo (2,2 miliardi di euro) e di distretto e di filiera (1,2 miliardi di euro). Tutti i bandi e le risorse disponibili per ogni Missione e progetto sono pubblicati sul sito ufficiale del Governo dedicato al Recovery Plan italiano (Italia Domani).