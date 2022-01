Contributi per enti formativi: online le regole di domanda 2022

Le istruzioni e la modulistica per la richiesta di contributi da parte degli enti che erogano attività formative: tutti i documenti in formato eletronico.

Dal Ministero del Lavoro arrivano indicazioni precise per la richiesta di contributi da parte degli enti che gestiscono attività formative (contributo legge 40/87). Come ogni anno, la domanda si inoltra entro il 15 febbraio, per quest’anno in formato esclusivamente elettronico.

Tutti i documenti necessari per inoltrare le istanze degli enti formativi (documenti di ammissibilità, di contabilità e schede informative, dovranno essere redatti in formato elettronico, con firma digitale dal legale rappresentante e inviati tramite PEC .

dal legale rappresentante e inviati tramite . Secondo le indicazioni ministeriali, inoltre, le Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà ( DSAN ) dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice senza tenere conto della Regione, integrando con una dichiarazione di conformità redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

) dovranno essere suddivise per singola senza tenere conto della Regione, integrando con una dichiarazione di conformità redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Anche l’ elenco dei soci deve essere presentato sotto forma di dichiarazione, sempre redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Gli enti formativi che presentano l’istanza per la prima volta, invece, dovranno allegare all’elenco dei soci anche gli atti costitutivi e gli statuti di tutte le strutture associate.

deve essere presentato sotto forma di dichiarazione, sempre redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Gli enti formativi che presentano l’istanza per la prima volta, invece, dovranno allegare all’elenco dei soci anche gli atti costitutivi e gli statuti di tutte le strutture associate. Come specificato nel modulo da compilare per inviare la domanda di contributo, è necessario riportare l’importo richiesto e relativo alle spese generali di amministrazione inerenti al coordinamento operativo a livello nazionale dell’ente, non coperte da altri contributi pubblici.

per inviare la domanda di contributo, è necessario riportare l’importo richiesto e relativo alle spese generali di amministrazione inerenti al coordinamento operativo a livello nazionale dell’ente, non coperte da altri contributi pubblici. È infine indispensabile indicare se l’ente richiedete ha presentato l’istanza per il contributo legge 40/87 per l’anno 2021. Il modulo indica anche l’elenco dei documenti da allegare, comprese le schede informative e la documentazione contabile.

La domanda di contributo anno 2022 è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro.