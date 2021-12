Finanziamenti BEI-MEF per Turismo e Rigenerazione Urbana

Finanziamento BEI-MEF per Turismo e Rigenerazione Urbana: 772 milioni di euro nell'ambito delle risorse del PNRR.

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha siglato un accordo di finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la creazione di un Fondo da 772 milioni di euro (provenienti dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destinati ad interventi operati dai Ministeri del Turismo e dell’Interno, con l’obiettivo di veicolarli alle imprese tramite intermediari finanziari convenzionati, selezionati tramite bando.

Fondo dei Fondi BEI

Il Fondo interverrà a favore di programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana, per la transizione verde e la trasformazione digitale, con erogazione nel secondo trimestre 2022 e implementazione del Fondo di Fondi in linea con la tempistica e le milestone previste nel PNRR.

Finanziamenti al Turismo

A supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero del Turismo, con 500 milioni saranno finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici e interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore.

Finanziamenti per la Rigenerazione Urbana

A supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero dell’Interno, con 270 milioni saranno finanziati progetti di promotori privati, anche attraverso strutture in PPP, per investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, la rigenerazione economica, la creazione di nuovi servizi alla persona e la riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture.