Contributi a fondo perduto per attività chiuse: decreto pronto

Verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto per accedere al contributo a fondo perduto riservato alle attività chiuse per almeno 100 giorni.

Pronto il decreto attuativo con la platea dei beneficiari e i termini per la domanda di contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (articolo 2 del Dl 73/2021), riservato alle attività economiche chiuse per complessivi cento giorni minimi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, nei limiti del quadro temporaneo per gli aiuti Covid-19 della Commissione Ue. Il provvedimento è stato firmato dai ministri competenti e attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le Partita IVA (imprenditori o professionisti) che aspirano al contributo – residenti o stabiliti in Italia, non in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo le regole per la concessione degli aiuti di Stato – devono rientrare tra quelle che, alla data del 26 maggio, conducevano come attività prevalente una di quelle rientranti tra i 27 codici ATECO ammessi (e riportati in allegato), con estensione al 23 luglio per il solo codice 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night club e simili).

Ristoro diretto su conto corrente

Attività chiuse: importo contributi a fondo perduto 1 Settembre 2021 Il contributo a fondo perduto (Cfp) sarà automaticamente accreditato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicato nell’istanza, da inviare secondo istruzioni fornite con provvedimento direttoriale da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo interministeriale (MEF e MiSE) in Gazzetta Ufficiale, previa approvazione della Commissione Europea.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato in via prioritaria (con una dotazione di 20 milioni) a discoteche e simili (codice ATECO 93.29.10), nel limite di 25.000 euro. Per il resto, le risorse (in tutto 140 milioni di euro, nel fondo di cui all’art.2, commi 1-4).) saranno ripartite con diversi importi in base agli scaglioni di fatturato:

3mila euro con ricavi (articolo 85, comma 1, lettera a e b, del Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir) fino 400mila euro nel periodo d’imposta 2019 ;

con ricavi o compensi fino 400mila euro nel ; 7.500 euro con ricavi o compensi da 400mila a un milione di euro;

con ricavi o compensi da 400mila a un milione di euro; 12mila euro con ricavi o compensi oltre un milione di euro;

con ricavi o compensi oltre un milione di euro; 3mila euro di conributo minimo senza redditi 2019 (soggetto di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero) .

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e delle imposte sui redditi, né incide sui rapporti di indeducibilità dei costi previsti dagli articoli 61 e 109 del Tuir.

Elenco attività ammesse al cfp

CODICE ATECO DESCRIZIONE 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 56.21.00 Catering per eventi, banqueting 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 91.02.00 Attività di musei 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 93.11.10 Gestione di stadi 93.11.20 Gestione di piscine 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 93.13 Gestione di palestre 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.30 Sale giochi e biliardi 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie