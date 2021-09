ISMEA Investe: accesso al credito per l’Agroalimentare

"Ismea Investe" è il nuovo strumento per sostenere economicamente i progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana.

Imprenditori agricoli: nuovi finanziamenti ISMEA 2 Settembre 2021 “ISMEA Investe” è il nuovo strumento per finanziare progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana, attraverso prestiti obbligazionari interventi di equity e di finanza partecipativa fino a 20 milioni di euro per le società di capitali con piani di investimento nel settore della produzione agricola e dell’agroindustria, comprese le attività commerciali e logistiche.

Presentato in conferenza stampa alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, lo strumento è l’ultimo di un serie di soluzioni ISMEA, di cui hanno beneficiato aziende come Fileni, Planet Farm, Pomeo e Joinfruit (Sanifrutta) per sostenere i propri piani di investimento.

Innovazione tecnologica, transizione ecologica, internazionalizzazione: sono le parole chiave che stanno guidando lo sviluppo dell’agroalimentare italiano, per rispondere alle sfide del nostro tempo e rafforzare la competitività del Made in Italy all’estero.

Così ha sintetizzato Angelo Frascarelli, Presidente di ISMEA, impegnato nella valorizzazione dei progetti di investimento che offrono garanzie di sostenibilità ecologica ed economica, visione strategica e coerenza rispetto alle missioni del PNRR.

Dunque, uno strumento per il rafforzamento dell’agroalimentare italiano in una fase di ripresa economica strategica per superare gli anni bui della pandemia.